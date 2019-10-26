Днём ранее более миллиона человек собрались на мирном марше в Сантьяго и призвали государство прислушаться к проблемам.

Chile: el presidente Sebastián Piñera pidió la renuncia a todos sus ministros https://t.co/IcXrr1jaBD — Maria Ferraris (@ferramari50) October 26, 2019

Президент Чили Себастьян Пиньера попросил об отставке всего своего кабинета министров, чтобы он смог провести реформы с новой командой.

— Я попросил всех министров оставить свои должности, чтобы иметь возможность структурировать новый кабинет, чтобы справиться с этими новыми требованиями и взять на себя ответственность, — заявил президент, его слова транслировалось в соцсетях.

Пиньера также обратился к чилийскому конгрессу с просьбой поддержать "огромные усилия", предпринимаемые для реализации "широкой и глубокой" программы реформ, запрошенной населением. После обращения президента Вооружённые силы отменили комендантский час в столице и регионах.

Причиной просьбы главы государства в адрес министров стали массовые протесты, которые охватили Чили. Люди вышли на улицы городов после того, как стоимость проезда в метро выросла в несколько раз. Протестующие сожгли несколько станций метро и офисных зданий в столице. Также погромам подверглись магазины. Несколько протестующих погибли в потасовках с полицией.