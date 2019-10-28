В Госдуму внесли законопроект о сроках снятия тонировки с автомобиля

Согласно действующему законодательству, светопропускание лобового и передних стёкол должно составлять не менее 70%.

Представители ЛДПР внесли в Государственную думу законопроект, согласно которому будет установлен срок снятия тонировки с автомобиля после соответствующего постановления сотрудников ДПС. Такой закон, считают в партии, позволит избавиться от превышения должностных полномочий полицейскими. Об этом сообщает РИА "Новости".

В настоящее время сотрудник полиции вправе потребовать от правонарушителей немедленного устранения тонировки. Отказ водителей сделать это на месте может быть квалифицирован как неповиновение сотруднику правоохранительных органов. Однако снять тонировку прямо на месте остановки зачастую невозможно, не повредив автомобиль.

Согласно действующему законодательству, светопропускание лобового и передних стёкол должно составлять не менее 70%. За несоответствие этому требованию водителю могут выписать штраф в размере 500 рублей.

А вот за отказ избавиться от тонировки немедленно сотрудник полиции может назначить штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Всё из-за того, что срок устранения нарушения в законе не прописан. Это и приводит в некоторых случаях к злоупотреблениям со стороны представителей правоохранительных органов.