Названа дата выхода лучшей игры Кодзимы на ПК
Фото © twitter.com / Kojima Productions
Поиграть в Death Stranding на клавиатуре и мыши можно будет не раньше лета следующего года. Потянет ли игру ваша видеокарта, узнаете позже.
Death Stranding появится на ПК в начале лета 2020 года. Об этом сообщает студия Kojima Productions в "Твиттере".
Thanks to all of you who have been supporting #DEATHSTRANDING!— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) October 28, 2019
DEATH STRANDING release on PS4 is November 8, 2019!!
Furthermore, KOJIMA PRODUCTIONS is happy to announce that DEATH STRANDING will be coming to PC in early summer of 2020!!#kojimaproductions #deathstrandingpc pic.twitter.com/Sk4clWWY1X
Таким образом, игра Хидэо Кодзимы не станет эксклюзивом для PS4. Напомним, релиз на консоли от Sony состоится 8 ноября. О перспективах выхода игры на Xbox не говорится. Системные требования для ПК будут известны позже.
Изданием на ПК займётся итальянская студия 505 Games. Она известна выпуском Control для ПК, Xbox One и PS4, а также No Man's Sky для Xbox One.
Death Stranding — это игра от студии Хидэо Кодзимы в жанре аction-adventure. Моделью образа главного героя — Сэма Портера Бриджеса — стал Норман Риду, известный по роли Дэрила Диксона в "Ходячих мертвецах".
Хидэо Кодзима побывал на "Игромире-2019". В "Инстаграме" японец признался в любви к россиянам.