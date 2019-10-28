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Опубликовано 28 октября 2019, 14:26

Названа дата выхода лучшей игры Кодзимы на ПК

Фото © twitter.com / Kojima Productions

Фото © twitter.com / Kojima Productions

Поиграть в Death Stranding на клавиатуре и мыши можно будет не раньше лета следующего года. Потянет ли игру ваша видеокарта, узнаете позже.

Death Stranding появится на ПК в начале лета 2020 года. Об этом сообщает студия Kojima Productions в "Твиттере".

Таким образом, игра Хидэо Кодзимы не станет эксклюзивом для PS4. Напомним, релиз на консоли от Sony состоится 8 ноября. О перспективах выхода игры на Xbox не говорится. Системные требования для ПК будут известны позже.

Изданием на ПК займётся итальянская студия 505 Games. Она известна выпуском Control для ПК, Xbox One и PS4, а также No Man's Sky для Xbox One.

Death Stranding — это игра от студии Хидэо Кодзимы в жанре аction-adventure. Моделью образа главного героя — Сэма Портера Бриджеса — стал Норман Риду, известный по роли Дэрила Диксона в "Ходячих мертвецах".

Хидэо Кодзима побывал на "Игромире-2019". В "Инстаграме" японец признался в любви к россиянам.

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Денис Марков
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