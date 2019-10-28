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Регион
Опубликовано 28 октября 2019, 22:46

Католикам предложат покаяться в новом грехе — экологическом

Фото © Flickr / Serge Baillargeon

Фото © Flickr / Serge Baillargeon

Святые отцы ввели понятие "экологического греха" и позволили женатым мужчинам отдалённых районов региона становиться священниками.

Папа римский Франциск подвёл итоги Специальной ассамблеи Синода по Амазонии, в ходе которого были приняты решения, отвечающие на вызовы современности, об этом сообщает Vatican News.

Одним из важных вопросов стало решение экологических проблем. Изначально католическая церковь заговорила о них после энциклики Laudato si и вдохновила синод на их решение. В ходе обсуждения было принято понятие "экологического греха", который осуждает разрушающие природу действия.

Глава католической церкви обратил внимание на новый обряд богослужения, предложенный для Амазонии. Он будет приближен к традициям коренных племён и призван способствовать евангелизации местного населения.

Ещё одной проблемой, поднятой в ходе дискуссий, стала возможность привлечения женатых мужчин в ряды священников католической церкви. Участники заседания приняли решение снять целибат в связи с острой нехваткой духовенства в амазонском регионе. Это предусмотрено пока только для самых отдалённых районов.

Особое значение папа уделил миссионерству: чтобы ответить на пастырские вызовы, поставленные Синодом по Амазонии, необходимо провести реформы в сфере распределения священнослужителей.

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Дарья Хомякова
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