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#девушки#модели#бодибилдинг#фитоняшки

Нигде в мире больше нет таких тройняшек: 10 фото сестёр, сделанных из стали

27-летние сёстры Адриана, Алессандра и Андреа Дантас из Сан-Паулу, Бразилия, были дружными с самого детства и всё всегда делали вместе. Поэтому когда одной пришло в голову заняться бодибилдингом, то оставшиеся две незамедлительно последовали за ней.

сегодня в 10:00
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Фото © Instagram/trigemeas_dantas_fitness_

Девушки никогда не чувствовали между собой конкуренции, поэтому спокойно одинаково одевались, красились и стриглись, пишет Metro

Фото © Instagram/trigemeas_dantas_fitness_

Сёстры следили за своей внешностью, поэтому активно занимались спортом. И, когда одна решила взяться за фитнес всерьёз, остальные её поддержали

Фото © Instagram/trigemeas_dantas_fitness_

Девушки составили одинаковый план тренировок (пять раз в неделю) и питания (восемь раз в день с разными продуктовыми группами)

Фото © Instagram/trigemeas_dantas_fitness_

Чтобы всё было честно, втроём они увеличили себе грудь, после того как это сделала Адриана. Они даже обратились к одному и тому же хирургу

Фото © Instagram/trigemeas_dantas_fitness_

Сёстры Дантас всячески подчёркивают, что за честную конкуренцию между собой, но все их старания никак не облегчают долю несчастных судей

Фото © Instagram/trigemeas_dantas_fitness_

Ведь когда на подиум выходят три одинаково красивые и физически подготовленные девушки, трудно рассудить их по разным местам

Фото © Instagram/trigemeas_dantas_fitness_

Нередко Андреа, Алессандра и Адриана занимают первые три места, забирая все медали: золотую, серебряную и бронзовую

Фото © Instagram/trigemeas_dantas_fitness_

Девушки шутят между собой, заявляя, что жюри ошиблось и медали между ними должны были распределиться по-другому, но это всё не всерьёз

Фото © Instagram/trigemeas_dantas_fitness_

Сёстры любят друг друга и не ссорятся из-за призовых мест, ведь главное для них — красиво и достойно постареть

Фото © Instagram/trigemeas_dantas_fitness_

Также девушки открыли свой бренд нижнего белья. И это, по их мнению, очень удобно. Так они могут экономить на моделях, демонстрируя продукцию на себе

Фото © Instagram/trigemeas_dantas_fitness_

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Анна Бояршина

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