Нигде в мире больше нет таких тройняшек: 10 фото сестёр, сделанных из стали

Девушки никогда не чувствовали между собой конкуренции, поэтому спокойно одинаково одевались, красились и стриглись, пишет Metro

Сёстры следили за своей внешностью, поэтому активно занимались спортом. И, когда одна решила взяться за фитнес всерьёз, остальные её поддержали

Девушки составили одинаковый план тренировок (пять раз в неделю) и питания (восемь раз в день с разными продуктовыми группами)

Чтобы всё было честно, втроём они увеличили себе грудь, после того как это сделала Адриана. Они даже обратились к одному и тому же хирургу

Сёстры Дантас всячески подчёркивают, что за честную конкуренцию между собой, но все их старания никак не облегчают долю несчастных судей

Ведь когда на подиум выходят три одинаково красивые и физически подготовленные девушки, трудно рассудить их по разным местам

Нередко Андреа, Алессандра и Адриана занимают первые три места, забирая все медали: золотую, серебряную и бронзовую

Девушки шутят между собой, заявляя, что жюри ошиблось и медали между ними должны были распределиться по-другому, но это всё не всерьёз

Сёстры любят друг друга и не ссорятся из-за призовых мест, ведь главное для них — красиво и достойно постареть

Также девушки открыли свой бренд нижнего белья. И это, по их мнению, очень удобно. Так они могут экономить на моделях, демонстрируя продукцию на себе

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