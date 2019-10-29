В Африке умер самый известный слон

Мэтт весил более шести тонн и имел рост около трёх метров. Он стал участником документальных фильмов, таких как "Тайная жизнь слонов", "Это дикие звери", "Эпические путешествия в природе". Национальная организация Save the Elephants снабдила животное специальным датчиком, отслеживающим его перемещения. Слон уходил от места своего обитания на десятки километров и за свою жизнь преодолел расстояние куда большее, чем другие его сородичи.