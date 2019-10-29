В Африке умер самый известный слон

В Кении в возрасте 52 лет умер самый известный африканский слон, его звали Мэтт, животное много раз становилось героем фильмов Би-би-си. Печальное известие сообщила газета Nairobi News.
We are deeply saddened by the death from natural causes of 52 year old Matt - a beloved bull and one of North Kenya’s largest tuskers. Read Matt's life story here: https://t.co/ZbN0IfKQgl Photo: Eldemond Williams #bull #Matt #NortherKenya #Tusker #elephant #RIP pic.twitter.com/3fNrup071i— Save the Elephants (@ste_kenya) 24 октября 2019 г.
Смерть саванного слона наступила по естественным причинам, его тело нашли сотрудники отряда по борьбе с браконьерами.
Мэтт весил более шести тонн и имел рост около трёх метров. Он стал участником документальных фильмов, таких как "Тайная жизнь слонов", "Это дикие звери", "Эпические путешествия в природе". Национальная организация Save the Elephants снабдила животное специальным датчиком, отслеживающим его перемещения. Слон уходил от места своего обитания на десятки километров и за свою жизнь преодолел расстояние куда большее, чем другие его сородичи.
В настоящее время в Африке обитает в общей сложности около 420 тыс. слонов, самые крупные из которых — саванные.