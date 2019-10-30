В Госдуме рассказали, когда может быть запущена бесплатная выдача лекарств

По мнению депутата Тумусова, программа по выдаче медикаментов может стартовать в ближайшие два-три года.

Первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов выступил с поддержкой предложения учёного из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николая Авксентьева и директора НИФИ Минфина Владимира Назарова, предложивших выдавать россиянам бесплатно лекарства, выписанные по рецепту. В интервью НСН депутат рассказал о плюсах так называемого лекарственного страхования.

— Абсолютно правильное предложение. Я не то чтобы согласен, я уже несколько лет об этом говорил. Это называется лекарственное страхование. Чтобы больные люди по рецептам врача получали бесплатно. А то у нас несправедливость: в больницах лекарства выдаются бесплатно по страховому полису, а когда человек выписывается, то уже не дают. Получается, что, например, у человека инсульт, его вылечили, отпустили. А ему дальше надо лечиться. Он должен покупать, а это большие деньги. А если у него денег нет, он их не покупает — и второй инсульт или инфаркт, — сообщил Тумусов.

По словам народного избранника, проблема обсуждается в том числе в правительстве и уже давно. По мнению депутата, на старт данной программы потребуется несколько ближайших лет. В частности, на следующий год правительством предусмотрено выделение средств на оплату лекарств для тех амбулаторных больных, которые ранее перенесли инфаркт и инсульт.

— Через два-три года будет так, что если ты больной, то лекарства будут выдавать бесплатно. Это будет постепенно. Сначала тяжёлые формы болезни: инфаркт, инсульт, после операции, сахарный диабет. Будет поочерёдно это распространяться, — объяснил Федот Тумусов.