Вышел трейлер новой части игры Diablo

На этот раз игра станет ещё более жестокой, со множеством отсылок к оккультизму.

Компания Blizzard показала трейлер новой части игры Diablo IV. Анонс состоялся на церемонии открытия BlizzCon 2019. Об этом сообщил журнал "Игромания".

В новой части разработчики отдали предпочтение мрачным истокам Diablo II. На этот раз игра станет ещё более жестокой, со множеством отсылок к оккультизму.

События в четвёртой части происходят спустя много лет после финала третьей игры, которая закончилась уничтожением миллионов людей из-за противостояния небес и ада. Главным злодеем оказалась Лилит — королева суккубов и дочь Мефисто, появившаяся на мероприятии Pandemonium для Diablo II.

Кроме того, в игре появится новый класс — Друид, а также хаб для игроков.