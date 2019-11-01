Вышел трейлер новой части игры Diablo
На этот раз игра станет ещё более жестокой, со множеством отсылок к оккультизму.
Компания Blizzard показала трейлер новой части игры Diablo IV. Анонс состоялся на церемонии открытия BlizzCon 2019. Об этом сообщил журнал "Игромания".
В новой части разработчики отдали предпочтение мрачным истокам Diablo II. На этот раз игра станет ещё более жестокой, со множеством отсылок к оккультизму.
События в четвёртой части происходят спустя много лет после финала третьей игры, которая закончилась уничтожением миллионов людей из-за противостояния небес и ада. Главным злодеем оказалась Лилит — королева суккубов и дочь Мефисто, появившаяся на мероприятии Pandemonium для Diablo II.
Кроме того, в игре появится новый класс — Друид, а также хаб для игроков.
Презентация игры Diablo IV должен был состояться ещё прошлой осенью. Однако за несколько минут до долгожданного анонса разработчики поменяли планы из-за своей неуверенности в нынешней концепции.