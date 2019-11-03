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Опубликовано 3 ноября 2019, 11:17

Учёные показали самое безжизненное место на Земле

Фото © Instagram/@holidayadvisor

Фото © Instagram/@holidayadvisor

Специалисты из Франции опровергли все предыдущие исследования о возможном существовании там бактерий.

Французские учёные из Университета Париж-юг провели исследования долины Даллол в Эфиопии и заявили, что там невозможно существование каких-либо бактерий. Об этом сообщает Nature Ecology & Evolution.

— Наличие воды на поверхности планеты часто приводят в качестве критерия обитаемости. Тем не менее наше исследование представляет доказательства того, что на поверхности Земли существуют совершенно безжизненные места даже при наличии воды, поделились специалисты.

Они отметили, что вода в долине имеет температуру около 109 градусов, а также она крайне кислая и солёная. По их мнению, в таких условиях любые живые клетки разрушатся.

Ранее испанские учёные публиковали исследования об обнаружении бактерий в Даллоле, но французские специалисты это опровергли.

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Анастасия Жидких
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