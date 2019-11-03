Учёные показали самое безжизненное место на Земле

Специалисты из Франции опровергли все предыдущие исследования о возможном существовании там бактерий.

Французские учёные из Университета Париж-юг провели исследования долины Даллол в Эфиопии и заявили, что там невозможно существование каких-либо бактерий. Об этом сообщает Nature Ecology & Evolution.

— Наличие воды на поверхности планеты часто приводят в качестве критерия обитаемости. Тем не менее наше исследование представляет доказательства того, что на поверхности Земли существуют совершенно безжизненные места даже при наличии воды, — поделились специалисты.

Они отметили, что вода в долине имеет температуру около 109 градусов, а также она крайне кислая и солёная. По их мнению, в таких условиях любые живые клетки разрушатся.