Путин поздравил Александра Градского с юбилеем
Фото © Дмитрий Коробейников / ТАСС
Глава государства подчеркнул талант, уникальные вокальные данные и безукоризненный вкус артиста.
Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летием. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
— Большой и щедрый талант, уникальные вокальные данные, безукоризненный художественный вкус позволили Вам добиться высокого признания, вписать яркие страницы в историю отечественного эстрадного искусства, — отметил президент.
Путин порадовался, что артист и сейчас занят любимым делом, участвует в разных творческих проектах и заботится о профессиональном становлении талантливой молодёжи. Глава государства пожелал Градскому здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения.
3 ноября Градскому исполнилось 70 лет. Дискография артиста, родившегося в Копейске Челябинской области, насчитывает более 40 альбомов. Также в его творческом послужном списке значатся композиции, написанные к четырём десяткам художественных фильмов, среди которых "Охота", "Следствие ведут ЗнаТоКи", "Узник замка Иф", "В августе 44-го" и другие.