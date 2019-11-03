Путин поздравил Александра Градского с юбилеем

Глава государства подчеркнул талант, уникальные вокальные данные и безукоризненный вкус артиста.

Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летием. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Большой и щедрый талант, уникальные вокальные данные, безукоризненный художественный вкус позволили Вам добиться высокого признания, вписать яркие страницы в историю отечественного эстрадного искусства, — отметил президент.

Путин порадовался, что артист и сейчас занят любимым делом, участвует в разных творческих проектах и заботится о профессиональном становлении талантливой молодёжи. Глава государства пожелал Градскому здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения.