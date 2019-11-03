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Опубликовано 3 ноября 2019, 08:46

Путин поздравил Александра Градского с юбилеем

Фото © Дмитрий Коробейников / ТАСС

Фото © Дмитрий Коробейников / ТАСС

Глава государства подчеркнул талант, уникальные вокальные данные и безукоризненный вкус артиста.

Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летием. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Большой и щедрый талант, уникальные вокальные данные, безукоризненный художественный вкус позволили Вам добиться высокого признания, вписать яркие страницы в историю отечественного эстрадного искусства, отметил президент.

Путин порадовался, что артист и сейчас занят любимым делом, участвует в разных творческих проектах и заботится о профессиональном становлении талантливой молодёжи. Глава государства пожелал Градскому здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения.

3 ноября Градскому исполнилось 70 лет. Дискография артиста, родившегося в Копейске Челябинской области, насчитывает более 40 альбомов. Также в его творческом послужном списке значатся композиции, написанные к четырём десяткам художественных фильмов, среди которых "Охота", "Следствие ведут ЗнаТоКи", "Узник замка Иф", "В августе 44-го" и другие.

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Никита Никонов
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