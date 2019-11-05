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Опубликовано 5 ноября 2019, 15:05

Круче, чем Death Stranding и GTA 6. Red Dead Redemption 2 на ПК устроила фурор

Сегодня состоялся релиз ПК-версии Red Dead Redemption 2. Это одно из главных игровых событий последних лет. Не понимаете почему? Лайф коротко объясняет в карточках.

Фото © Rockstar

Фото © Rockstar

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Red Dead Redemption 2 (RDR 2) — первая игра от Rockstar на ПК за 4 года

Предыдущая — GTA V. Она вышла 14 апреля 2015 года.

Фото © Rockstar

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Rockstar решилась на выпуск ПК-версии Red Dead Redemption 2 необычно быстро

Для сравнения: оригинальная RDR за девять лет так и не заглянула на ПК. А между консольными и ПК-версиями GTA V прошло 4 года.

Фото © Rockstar

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Игры Rockstar — самые востребованные в мире

Та же GTA V считается самым прибыльным медиапроектом в истории. Игра заработала более $6 млрд.

Фото © Rockstar

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Red Dead Redemption 2 — тоже денежный рекордсмен

За первые три дня продаж игра заработала $725 млн. Ещё один лучший дебют в истории медиа.

Фото © Rockstar

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В игры Rockstar играют невероятно долго

Особенно на ПК. С 2014-го GTA V ни разу не уходила из топ-25 продаваемых игр в Steam. И сегодня последняя GTA на 1-й строчке.

Фото © Rockstar

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Игры Rockstar, в частности Red Dead Redemption 2, самые лучшие

RDR 2 — лучшая игра на PS4 и XOX (по версии агрегатора оценок Metacritic). В рейтинге за всю историю вестерн занимает 8-ю позицию.

Фото © Rockstar

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ПК-версия Red Dead Redemption 2 будет красивее консольной

Дальности прорисовки, качество текстур, реалистичность спецэффектов — всё это в обновлённой RDR 2 улучшится.

Фото © Rockstar

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Все игры Rockstar на ПК можно модифицировать — это их фишка

Поэтому в RDR 2 на ПК появятся инопланетяне, герои всевозможных фильмов, игр и другие вещи, непредусмотренные разработчиками.

Фото © Rockstar

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В RDR 2 появится встроенный видеоредактор

Это значит, что мы увидим ремейки культовых вестернов на движке игры. Так, например, на основе GTA V был переснят "Терминатор-2".

Фото © Rockstar

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Релиз Red Dead Redemption 2 — ещё один гвоздь в крышке гроба для Steam

Главный ПК-релиз года обойдёт стороной главный ПК-магазин. RDR 2 выйдет в Rockstar Games Launcher. В Steam игра появится позже.

Фото © Rockstar

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Роман Кильдюшкин
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