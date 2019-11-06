Бутину могут пригласить на работу в Госдуму

Глава Комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий не стал исключать, что предложит освобождённой из американской тюрьмы россиянке Марии Бутиной работать в ГД. Его слова приводит РИА "Новости".

— Может быть, да <...> через недельку примем решение и тут же скажем, — сказал Слуцкий в ответ на вопрос, сделал ли он Бутиной предложение по работе.

По его словам, Бутина должна сама принять решение.

— Мы уже это обсудили, просто пусть она сама примет решение, зачем мы будем без неё её женить. 10 ноября у неё день рождения, отпразднует, вернётся в Москву, и там будет видно, — добавил парламентарий.