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Опубликовано 6 ноября 2019, 06:14

Бутину могут пригласить на работу в Госдуму

Фото © Facebook / Посольство России в США

Фото © Facebook / Посольство России в США

Глава Комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий не стал исключать, что предложит освобождённой из американской тюрьмы россиянке Марии Бутиной работать в ГД. Его слова приводит РИА "Новости".

— Может быть, да <...> через недельку примем решение и тут же скажем, — сказал Слуцкий в ответ на вопрос, сделал ли он Бутиной предложение по работе.

По его словам, Бутина должна сама принять решение.

— Мы уже это обсудили, просто пусть она сама примет решение, зачем мы будем без неё её женить. 10 ноября у неё день рождения, отпразднует, вернётся в Москву, и там будет видно, — добавил парламентарий.

Бутину арестовали в США в июле прошлого года и осудили за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В конце октября она была депортирована в Россию.

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Аннa Харитонова
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