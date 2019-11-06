Джиган с женой подтвердили, что ждут четвёртого ребёнка, показав фото с пляжа

В последнее время в сфере шоу-бизнеса активно ходили слухи, что семья 34-летнего Джигана и 31-летней Оксаны Самойловой ждёт очередное пополнение. Информацию запустили источники, близкие к паре, но сами супруги никак это не комментировали. И вот наконец-то своими последними фото знаменитости поставили точку в этом вопросе.

Фото © Instagram / iamgeegun и samoylovaoxana

На днях Джиган, настоящее имя которого — Денис Устименко-Вайнштейн, выложил снимки своего отдыха на Мальдивах. На фоне живописно переливалось море, вокруг пары бегали счастливые дети, но поклонников заинтересовала Оксана. Безусловно, на модель в купальнике всегда приятно посмотреть, но в этот раз всё внимание было сосредоточено на её выпирающем животике.

Фото © Instagram/iamgeegun

Исполнитель подписал снимки так: "Воля Божья! Спасибо, Всевышний! Спасибо, родная!" И фанаты поддержали его радость, засыпав поздравлениями комментарии.

Как же здорово!!! Поздравляем!!! Alisia_24_10

Поздравляю! Вы прекрасные родители😍 Madness__madness

Денис, Оксана, самые искренние поздравления!!! Somos_invenciblesxiv

Фото © Instagram/iamgeegun