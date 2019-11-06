17-летний геймер провёл все каникулы за компьютерными играми и умер от инсульта

Родители просили сына одуматься и перестать играть, но продолжали приносить ему еду в комнату и не отбирали доступ к технике.

Пляват Харикин из Таиланда скончался в 17 лет от инсульта. Последнюю неделю своей жизни он провёл за компьютерными играми, практически не отрываясь от монитора даже по ночам. Об этом рассказывает издание Daily Mail.

Подросток был на каникулах, поэтому всё своё свободное время посвящал онлайн-игре. Родители даже еду приносили ему в комнату, хоть и пытались убедить перестать играть.

В один из дней отец снова принёс еду в комнату сына и увидел, что тот лежит на полу. Он пытался оказать ему первую помощь и вызвал врачей. Однако прибывшие медики констатировали, что подросток мёртв. Позже стала известна причина: он скончался от инсульта.

Отец Плявата надеется, что смерть его сына станет предупреждением для других подростков и их родителей.