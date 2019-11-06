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Регион
Опубликовано 6 ноября 2019, 15:08

В Госдуме не поддержали идею сделать "Боже, Царя храни!" гимном России

Фото © Сергей Бобылёв / ТАСС

Фото © Сергей Бобылёв / ТАСС

Инициаторы считают, что гимн Российской империи "символизирует великую страну с великой историей".

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект об изменении государственного гимна России на "Боже, Царя храни!".

Авторами документа выступили депутаты от ЛДПР: Михаил Дегтярёв, Борис Чернышов и Виталий Пашин. В пояснительной записке парламентарии отмечали, что императорский гимн "являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей".

Музыку гимна "Боже, Царя храни!" написал композитор Алексей Львов, а слова — поэт Василий Жуковский в 1833 году. Он был официальным гимном Российской империи с 31 декабря 1833 года до Февральской революции 1917 года.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил коммунистам начать подготовку к похоронам Ленина.

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Алёна Темирчиева
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