Хонда с пробегом. Старый друг Слуцкого приехал помогать ему в Голландии
Японский полузащитник и российский тренер четыре года вместе работали в московском ЦСКА.
Голландский "Витесс", который тренирует российский наставник Леонид Слуцкий, объявил о неожиданном трансфере. Клуб пополнил японский полузащитник Кэйсукэ Хонда. Он пришёл в качестве свободного агента и подписал контракт до конца сезона.
🇯🇵 Welkom bij de club @kskgroup2017— Vitesse (@MijnVitesse) November 6, 2019
▶️ https://t.co/hJjtzuMfRG#Vitesse pic.twitter.com/qZZ6Dj766I
Хонда выступал в голландском чемпионате на заре футбольной карьеры. Как раз из местного клуба "Венло" он в 2010 году перебрался в московский ЦСКА, где на протяжении четырёх лет работал с Леонидом Слуцким. Хонда в составе армейцев стал чемпионом России, а также выиграл два кубка и один суперкубок страны.
Последним клубом японца был австралийский "Мельбурн Виктори". После завершения контракта Хонда активно предлагал себя другим командам через свой твиттер, пытаясь таким образом попасть даже в "Манчестер Юнайтед". Кроме того, Хонда дистанционно работает главным тренером сборной Камбоджи по футболу.