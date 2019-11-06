Хонда с пробегом. Старый друг Слуцкого приехал помогать ему в Голландии

Хонда выступал в голландском чемпионате на заре футбольной карьеры. Как раз из местного клуба "Венло" он в 2010 году перебрался в московский ЦСКА, где на протяжении четырёх лет работал с Леонидом Слуцким. Хонда в составе армейцев стал чемпионом России, а также выиграл два кубка и один суперкубок страны.