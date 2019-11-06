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Регион
Опубликовано 6 ноября 2019, 18:34

Хонда с пробегом. Старый друг Слуцкого приехал помогать ему в Голландии

Японский полузащитник и российский тренер четыре года вместе работали в московском ЦСКА.

Голландский "Витесс", который тренирует российский наставник Леонид Слуцкий, объявил о неожиданном трансфере. Клуб пополнил японский полузащитник Кэйсукэ Хонда. Он пришёл в качестве свободного агента и подписал контракт до конца сезона.

Хонда выступал в голландском чемпионате на заре футбольной карьеры. Как раз из местного клуба "Венло" он в 2010 году перебрался в московский ЦСКА, где на протяжении четырёх лет работал с Леонидом Слуцким. Хонда в составе армейцев стал чемпионом России, а также выиграл два кубка и один суперкубок страны.

Последним клубом японца был австралийский "Мельбурн Виктори". После завершения контракта Хонда активно предлагал себя другим командам через свой твиттер, пытаясь таким образом попасть даже в "Манчестер Юнайтед". Кроме того, Хонда дистанционно работает главным тренером сборной Камбоджи по футболу.

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Дмитрий Садылко
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