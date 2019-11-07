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Регион
Опубликовано 7 ноября 2019, 12:42

В Госдуме не оценили идею Минстроя ремонтировать ветхие дома за счёт россиян

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Депутат уверен, что инициатива вызовет широкое недовольство граждан и приведёт к бессмысленной трате бюджетных средств.

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин раскритиковал предложение Минстроя ремонтировать ветхие дома за счёт россиян. Он рассказал о возможных последствиях подобного нововведения.

По оценке Ионина, такое решение проблемы ветхого жилья вызовет широкое недовольство россиян и приведёт к "бессмысленной трате федеральных денег". Парламентарий также указал на проблемы с учётом изношенных домов. Он считает, что региональные власти специально занижают показатели, чтобы не расселять жильцов.

— В России домов с износом 66–70% в два раза больше, чем домов с износом 70–100%. Такой пропорции математически быть не может, — заявил парламентарий порталу Ura.ru.

По его мнению, с помощью таких уловок из фондов капремонта власти восстанавливают дома, которые ремонтировать бессмысленно. В итоге, как отмечает Ионин, жильцы фактически аварийных домов вместо нового жилья получают ветхий дом с покрашенным фасадом и отремонтированной крышей. И собранные на капремонт деньги буквально вылетают в трубу.

Ранее стало известно, что Минстрой РФ собирается заняться разработкой отдельной подпрограммы капитального ремонта домов с уровнем износа более 70% за счёт граждан. Инициатива ведомства будет сегодня обсуждаться на парламентских слушаниях в Госдуме.

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Алёна Темирчиева
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