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1 марта, 07:33
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От каких болезней лечат кошки

В России 1 марта отмечают особый праздник — День кошек. Лайф разбирался, с какими жалобами на недомогание и даже страхи можно обращаться к "хвостатым" врачам.

<p>Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Лечебное воздействие домашних животных давно заметили психологи. На Западе появилось целое течение нетрадиционной медицины, основанное на лечении пациентов при помощи разных животных, оно называется пет-терапия.

Пет-терапия — это терапия с животными (от грызунов до кошек), которые настроены на общение с человеком и в силах ему помочь, — объяснила пет-терапевт Ника Могилевская.

По её словам, более 40 исследований доказали положительное воздействие животных на пациентов с эмоциональными нарушениями, депрессией и зависимостями. Таких помощников-психологов не нужно специально обучать, дрессировать, достаточно наладить между человеком и животным эмоциональную связь.

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Кошки

Помогают смягчить приступы гипертонии, положительно воздействуют на психоэмоциональные расстройства и заболевания сердца человека

Фото © Pexels

— Температура домашних животных выше человеческой. За счёт этого эффект от их тел сродни живой грелке, — рассказала фелинолог Людмила Макарова. — Мурчание пушистых лекарей с частотой колебаний от 27 до 44 герц положительно влияет на активизацию защитно-иммунных сил человеческого организма.

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Собаки

Пет-терапевты отмечают, что общение с собаками помогает больным при гиподинамии, аутизме, синдроме Дауна, аритмии

Фото © Pexels

Собаки быстро находят общий язык с детьми, у которых трудности с социализацией, говорит пет-терапевт.

По её словам, при контакте с собакой во время игры и при специальных процедурах у пациентов повышается адаптивность, у больных с ДЦП улучшается координация движений.

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Пение птиц

Советуют при болезнях сердца,

гипертонии, бронхитах и

боли в суставах

Фото © Pexels

По словам специалистов, в орнитотерапии считается, что частота грамотно подобранных звуков природы может гармонизировать работу организма и настроить вибрацию всех его органов на более продуктивную работу. Считается, что если слушать пение птиц, то можно укрепить своё физическое и душевное здоровье.

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Грызуны

Общение с этими животными благотворно действует на снятие симптомов напряжения мускулатуры рук, тревожности и агрессии

Фото © Pexels

— Иноходь лошади воздействует на мышцы, ездок получает хорошую разминку, даже просто катаясь верхом. Поскольку организм оздоравливается за счёт особенностей иноходи лошади — покачиваний, тряски и энергетики этих необыкновенно умных животных, рассказала Могилевская.

Такой эффект достигается потому, что в работу включаются все основные группы мышц наездника.

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Лошади

Общение с лошадьми помогает при заболеваниях опорно-двигательного аппарата,

сколиозе, артрозе суставов

Фото © Pexels

Современные исследования доказывают, что семьи, которые любят своих питомцев, легче справляются со стрессами, они более дружные.

Современному человеку, который подвержен постоянному социальному и психологическому напряжению, необходимо общение с бескорыстно любящими и преданными домашними питомцами.

Светлана Ибрагимова
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