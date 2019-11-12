Самый любимый гений России. Как Кодзима и Death Stranding попали в шоу Урганта

Оглавление Что ещё за Хидэо Кодзима? Первый раз про него слышу Почему Кодзима — гений? А я слышал, что "Кодзима — гений" — это только мем А что с Death Stranding?

Что ещё за Хидэо Кодзима? Первый раз про него слышу

Хидэо Кодзима — японский гейм-дизайнер, автор многих культовых игр. Несмотря на то что в широком кругу он известен только последние лет пять, в индустрии разработчик "варится" очень давно. Первая большая игра Кодзимы — Metal Gear — вышла аж в 1987 году. Впоследствии Metal Gear разрослась в большую серию, самый свежий эпизод которой вышел в 2018 году.

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Игры Metal Gear — не единственные проекты, к созданию которых приложил руку именитый гейм-дизайнер. В его послужном списке графическая новелла Snatcher, вдохновлённая фильмом Ридли Скотта "Бегущий по лезвию", серия научно-фантастических квестов Policenauts, меха-шутер Zone of the Enders, интерактивный тизер P.T. для Silent Hills и ещё пара-тройка тайтлов, которые к знаковым этапам карьеры Кодзимы обычно не причисляются.

Крайним проектом японца, как несложно догадаться, является Death Stranding. О новых играх мастер пока публично не распространялся. Но на кое-какие планы всё же намекал. В последних интервью он неоднократно говорил, что хотел бы снять полнометражный фильм. Судя по недавнему сюжету BBC , Кодзима и вовсе собирается перепрофилировать всю свою студию Kojima Productions.

Почему Кодзима — гений?

Хидэо Кодзима, безусловно, много сделал для индустрии и навсегда оставил в истории свой след. Однако гениальность его заключается не только в навыках разработчика. Но сначала всё же поговорим о Кодзиме как о гейм-дизайнере.

Пожалуй, самая большая заслуга этого японца перед отраслью в том, что именно он создал жанр стелса в том виде, в котором его знают современные геймеры. Уже в первых играх Metal Gear наблюдался сильный акцент на скрытное прохождение и убийство. В Metal Gear Solid, вышедшей на оригинальной PlayStation, эта игровая механика буквально расцвела. Именно проект 1998 года принёс Кодзиме известность и признание как талантливого разработчика. Но не только из-за выверенного геймплея.

Многим известно, что перед интервью с Джорджем Мартином журналистам раздают стоп-лист с вопросами, которые нельзя задавать писателю. Не потому, что автор "Песни льда и огня" стесняется чего-то, а потому, что есть вопросы, на которые человек банально устал отвечать. Так вот, будь стоп-лист у Кодзимы, в него бы наверняка попал вопрос про влечение японца к режиссёрскому ремеслу.

Фото © gettyimages

Гейм-дизайнер и без того очень много раз рассказывал, как в детстве и юношестве мечтал стать постановщиком. Но не срослось. Как следствие, фирменным почерком Кодзимы-гейм-дизайнера стала незаурядная по меркам видеоигр режиссура. Японец отметился высоким уровнем постановки даже в оригинальной Metal Gear Solid. Хотя тогда 3D-графика только зарождалась, а большинство разработчиков старались свести количество кат-сцен к минимуму, дабы не вытаскивать игроков из геймплейного транса. Гений шёл против правил.

Апогеем кинематографической страсти Хидэо Кодзимы, пожалуй, стала Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. В этой игре были невероятно длинные кат-сцены. Хронометраж самой долгой — 27 минут. А самая большая серия киношных врезок в ней длилась один час одиннадцать минут. MGS4 попала в Книгу рекордов Гиннесса как игра с самыми большими кат-сценами.

Третий довод в пользу талантливости Кодзимы — воистину гениальные гейм-дизайнерские находки. Пример приведём из всё той же Metal Gear Solid с PlayStation. В одной из сцен злодей-телепат поворачивался лицом к камере и начинал диалог непосредственно с игроком по ту сторону телевизора. Он просил геймера положить геймпад на стол или пол и убрать от него руки. После этого виртуальный персонаж начинал делать вид, что силой мысли притягивает джойстик к себе. В этот момент в контроллере запускались вибромоторы и, о чудо, пульт медленно полз вперёд.

Сюжет — ещё одна сильная сторона игр Кодзимы, сценарии к которым он же и пишет. Серия Metal Gear изобилует милитаристическими темами. В основе повествования — частные военные компании во главе с суперсолдатом Солидом Снейком, который выполняет секретные миссии и спасает мир от катастроф. Клюквы в этих рассказах очень много, но подаётся она под соусом крепкой научной фантастики. Многие невероятные изобретения и события в играх мастера хорошо и убедительно объясняются. Происходит это из-за глубочайшей проработки выдуманного японцем мира. Разборам сюжетов MGS посвящены на "Ютубе" тысячи видеороликов, хронометраж которых нередко переваливает за час.

А я слышал, что "Кодзима — гений" — это только мем

Выше, думаем, мы уже объяснили, что не только. Однако виральность имени всё же сыграла в жизни разработчика важную роль.

Практически все игры Хидэо Кодзимы издавала японская компания Konami. Однако в 2015 году между сторонами случился болезненный разрыв. Издательство попёрло гения с работы за, как говорят, необъятные амбиции, которые оттягивали релиз MGS 5. После увольнения Konami не пустила гейм-дизайнера на церемонию вручения премии The Game Awards, которая является эквивалентом "Оскара" в индустрии видеоигр. Отменила компания и новую игру Кодзимы Silent Hills. А добила удалением надписи A Hideo Kojima Game (пер. с англ. — "игра Хидэо Кодзимы") с обложки Metal Gear Solid 5, трейлеров и титров.

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Разумеется, поступок большой и злобной корпорации возымел совершенно не тот эффект, на который она рассчитывала. Журналисты, блогеры, поклонники Metal Gear и даже геймеры, которые не слышали раньше про Хидэо Кодзиму, начали выказывать поддержку пострадавшему клерку в СМИ, на "Ютубе" и в соцсетях. Во время бурления конфликта и родился мем "Кодзима — гений", который в России выстрелил особенно сильно.

Что иронично, поскольку до конфликта с Konami у нас игры японца большой популярностью похвастаться не могли. По объективным причинам: долгие годы предыдущие части MGS были консольными эксклюзивами, не все из них переводились на русский.

Кодзима в это время сложа руки не сидел. Он оседлал волну хайпа. Оперативно вывел из Konami команду, с которой разрабатывал Metal Gear Solid 5, и сколотил из неё студию имени себя — Kojima Productions. А уже на ближайшей Е3, крупнейшей выставке видеоигр, японец анонсировал свою новую игру Death Stranding, в дебютном трейлере которой, конечно же, был титр A Hideo Kojima Games. Взорвалась новая информационная бомба. Кодзима снова гений, но уже как медиаменеджер.

А что с Death Stranding?

Полный порядок. Во всяком случае, если судить по оценкам профильной прессы. Рейтинг Death Stranding на агрегаторе Metacritic — 83 балла из 100. Коммерческие достижения продукта оценивать пока рано — ждём первые отчёты ретейлеров. Хотя сильно сомневаемся, что проект обернётся провалом. Уж больно сильный бренд сколотил Хидэо Кодзима вокруг своего имени.

Да и продающих лиц у игры больше, чем у какого-либо другого тайтла в истории отрасли вообще. В Death Stranding игроки увидят таких актёров, как Мадс Миккельсен ("Ганнибал", "Доктор Стрэндж", "Звёздные войны"), Норман Ридус ("Святые из Бундока", "Ходячие мертвецы"), Леа Сейду ("Жизнь Адель", "Бесславные ублюдки", "Отель "Гранд Будапешт") и не только. Встретятся геймерам и именитые деятели кино (вроде оскароносного режиссёра Гильермо дель Торо и постановщика Николаса Виндинга Рефна, победителя Каннского кинофестиваля.