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Регион
Опубликовано 8 ноября 2019, 21:28

Чубайс — о советских власти и людях: Идиоты

Он также заявил, что поздняя власть Страны Советов была самым омерзительным из всего, что с ним случалось.

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс в фильме Алексея Пивоварова "Гибель империи" нелестно отозвался о жителях и руководстве СССР, назвав их идиотами.

В опубликованном на "Ютубе" фильме он заявил, что вся жизнь в Советском Союзе была построена на лжи, причём с самого детства. Кроме того, он назвал граждан СССР лентяями.

— Знаю, там, в Ленинграде, в автобусе два парня разговаривают: "Как дела?" — "Да ничего, работаю, 140 рублей получаю". — "Ну и дурак! Я 110 получаю, делать ничего не надо. Это класс!" Это суть советского человека, это суть советской власти. Работает идиот, рассказал Чубайс.

Во всей этой ситуации Чубайс винит лишь руководство СССР.

В моей жизни ничего омерзительнее, чем поздняя советская власть, не случалось

Анатолий Чубайс

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Артур Белкин
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