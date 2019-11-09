Посол Германии поблагодарил СССР за падение Берлинской стены

Он призвал помнить о тяжёлом опыте холодной войны, когда возникают расхождения по важным вопросам.

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр на праздничном мероприятии в Москве поблагодарил Советский Союз за то, что тот не стал препятствовать падению Берлинской стены в ходе мирной революции в ГДР в 1989 году. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Мы всегда будем благодарны Советскому Союзу за то, что он в ноябре 1989-го не стал вмешиваться и не препятствовал мирной революции в ГДР, — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что СССР сыграл решающую роль в объединении страны без применения силы, и призвал быть осторожными в решении спорных вопросов, вспоминая тяжёлый опыт холодной войны.

Германия 9 ноября отмечает 30-летний юбилей падения Берлинской стены.