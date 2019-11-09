Путин поздравил Пахмутову с юбилеем

9 ноября советскому и российскому композитору Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет. С юбилеем её поздравил президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

— Яркий, талантливый, увлечённый человек, своим творчеством, всей своей жизнью Вы подаёте достойный пример глубокой, созидательной любви к избранному делу, к людям, к Родине. Ваш вдохновенный труд, огромный вклад в развитие замечательных традиций отечественной культуры снискали Вам высочайшее, поистине всенародное признание, — цитирует пресс-служба Кремля слова Путина.