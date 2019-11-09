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Опубликовано 9 ноября 2019, 08:41

Путин поздравил Пахмутову с юбилеем

Фото © ТАСС / Коробейников Дмитрий

Фото © ТАСС / Коробейников Дмитрий

9 ноября советскому и российскому композитору Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет. С юбилеем её поздравил президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

— Яркий, талантливый, увлечённый человек, своим творчеством, всей своей жизнью Вы подаёте достойный пример глубокой, созидательной любви к избранному делу, к людям, к Родине. Ваш вдохновенный труд, огромный вклад в развитие замечательных традиций отечественной культуры снискали Вам высочайшее, поистине всенародное признание, — цитирует пресс-служба Кремля слова Путина.

Александра Николаевна Пахмутова — народная артистка СССР, лауреат многочисленных конкурсов и премий. Песни, написанные этой талантливой женщиной, неизменно становились шлягерами в советские годы. Для современных артистов исполнять песни Пахмутовой — по сей день большая честь.

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Анастасия Жидких
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