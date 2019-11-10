Суд в Москве рассмотрит дело о ДТП лишённого неприкосновенности депутата

Ему грозит штраф до 25 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до двух лет.

Гагаринский суд Москвы 14 ноября рассмотрит дело депутата Николая Герасименко о ДТП — после лишения того депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу органа.

Против политика заведено дело по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ за нарушение правил дорожного движения и причинение вреда здоровью средней тяжести, ему грозит штраф от 10 до 25 тысяч рублей или лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.

Ранее дело уже было передано в суд, но оставлено без рассмотрения в связи с тем, что Герасименко обладал депутатским иммунитетом.

В октябре Госдума приняла постановление о снятии с него депутатской неприкосновенности из-за аварии, 329 парламентариев его поддержали, трое выступили против, один воздержался.