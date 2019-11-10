Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 ноября 2019, 13:06

Матвиенко назвала Лайфу любимую песню Пахмутовой — видео

Видео © LIFE

Видео © LIFE

Видео © LIFE

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла на юбилейный вечер российского композитора Александры Пахмутовой с большим букетом белых цветов. Политик поделилась с Лайфом, какую песню Пахмутовой любит больше всего.

— "Надежда", — сказала Матвиенко.

Напомним, 9 ноября Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет. С юбилеем её поздравил президент России Владимир Путин. Сегодня композитор даёт концерт в Большом театре.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Валентина Матвиенко
  • Александра Пахмутова
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar