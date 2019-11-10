Матвиенко назвала Лайфу любимую песню Пахмутовой — видео
Видео © LIFE
Видео © LIFE
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла на юбилейный вечер российского композитора Александры Пахмутовой с большим букетом белых цветов. Политик поделилась с Лайфом, какую песню Пахмутовой любит больше всего.
— "Надежда", — сказала Матвиенко.
Напомним, 9 ноября Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет. С юбилеем её поздравил президент России Владимир Путин. Сегодня композитор даёт концерт в Большом театре.