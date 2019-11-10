Путин поздравил Пахмутову с юбилеем и наградил её самым высоким орденом — видео

Российский лидер заявил, что музыка композитора сопровождает по жизни целые поколения соотечественников и уже стала народной.

Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем советского и российского композитора Александру Пахмутову и сообщил о её награждении орденом Андрея Первозванного.

— Дорогая, позвольте мне вас сердечно поздравить с днём рождения. Хочу вас поблагодарить за всё, что вы сделали для нашей страны и нашего народа, — сказал глава государства.

Российский лидер заявил, что музыка Пахмутовой сопровождает по жизни целые поколения соотечественников и уже стала народной. Оценив её заслуги, он добавил, что подписал указ о награждении композитора самым высоким орденом России — Андрея Первозванного — и ждёт, когда сможет вручить его во время торжественной церемонии в Кремле.

Заканчивая речь, он также поздравил с приближающимся днём рождения и супруга композитора Николая Добронравова.

— Я знаю, как много вы значите друг для друга. Ваш творческий потенциал был использован наилучшим образом для страны. Всё, что вы делаете вдвоём, — безусловно, достояние страны и гордость России, — добавил он.

Пахмутова поблагодарила российского лидера за поздравление и призналась, что для неё большая честь получить такую награду. Перед уходом со сцены президент поцеловал ей руку.