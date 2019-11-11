Горбачёв не согласен с тем, что он "сдал" Восточную Европу
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Бывший президент также подчеркнул, что распад СССР — результат внутренних процессов в стране, а он "до конца боролся" за сохранение единства.
Экс-президент СССР Михаил Горбачёв ответил на обвинения в том, что он "сдал" Восточную Европу, в интервью газете Figaro.
Бывший лидер отметил, что страны этого региона имели право на самоопределение, а Советский Союз проводил политику "нового мышления", поэтому дал им возможность отделиться.
— Кому я её сдал? Польшу — полякам, Венгрию — венграм, а Чехословакию — чехам и словакам, — возразил Горбачёв на укоры о том, что он отдал Восточную Европу.
Политик также добавил, что не стоит связывать падение Берлинской стены и распад СССР, так как последнее — это результат внутренних процессов в стране. По словам экс-президента, он "до конца боролся" за единое государство.
Ранее Горбачёв заявил, что не сожалеет о перестройке, и назвал виновников развала СССР.