Мексиканец колесит по стране в окружении собак, и его история кажется немыслимой

Если вам когда-нибудь удастся встретить 49-летнего Эдгардо, вы издалека поймёте, что это именно он. Зрелище весьма странное: мужчина, толкающий по обочине телегу, сверху, спереди, сзади и по бокам которой — одни собаки. 6 лет назад он начал своё путешествие по границе Мексики, в котором он помогает всем, кто в этом нуждается. Правда, псам повезло больше.
Никто не помогает бездомным собакам, живущим на дорогах. Я вижу их боль. Думаю, в такой ситуации каждому, не важно, человеку или собаке, нужна компания и немного любви
Эдгардо Перрос
За время своего путешествия мужчина спас и успешно пристроил около 500 больных и раненых собак. Однако на его пути попадались и такие, спасать которых было уже поздно. Милосердия Эдгардо хватает и на них — мужчина остаётся с умирающими до последней минуты.
Меня не так задевает, что существуют побитые, обиженные или брошенные хозяевами собаки. Больше всего ранит то, что существуют люди, на это способные
Эдгардо Перрос
Большинство собак Эдгардо — лишь временные спутники. Однако есть и те, кто путешествует вместе с ним годами, пишет Bored Panda. За плечами странника уже порядка 14 тысяч километров по границе Мексики и впереди ещё 1432 км. Но он уже понял, чем займётся, когда достигнет своей цели.
Я не смогу жить, просто рассказывая о том, что однажды путешествовал по Мексике и помогал собакам. Теперь с ними я буду работать всегда
Эдгардо Перрос
Новостями из своего путешествия Эдгардо делится на своей странице в сети Facebook. За ним следят тысячи вдохновлённых его самоотверженностью пользователей со всего мира. Они поддерживают странника и жертвуют средства, чтобы помочь Перросу спасти как можно больше собак.
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