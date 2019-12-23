Мексиканец колесит по стране в окружении собак, и его история кажется немыслимой

Если вам когда-нибудь удастся встретить 49-летнего Эдгардо, вы издалека поймёте, что это именно он. Зрелище весьма странное: мужчина, толкающий по обочине телегу, сверху, спереди, сзади и по бокам которой — одни собаки. 6 лет назад он начал своё путешествие по границе Мексики, в котором он помогает всем, кто в этом нуждается. Правда, псам повезло больше.

Фото © Bored Panda

Никто не помогает бездомным собакам, живущим на дорогах. Я вижу их боль. Думаю, в такой ситуации каждому, не важно, человеку или собаке, нужна компания и немного любви Эдгардо Перрос

Фото © Bored Panda

За время своего путешествия мужчина спас и успешно пристроил около 500 больных и раненых собак. Однако на его пути попадались и такие, спасать которых было уже поздно. Милосердия Эдгардо хватает и на них — мужчина остаётся с умирающими до последней минуты.

Фото © Bored Panda

Меня не так задевает, что существуют побитые, обиженные или брошенные хозяевами собаки. Больше всего ранит то, что существуют люди, на это способные Эдгардо Перрос

Фото © Bored Panda

Большинство собак Эдгардо — лишь временные спутники. Однако есть и те, кто путешествует вместе с ним годами, пишет Bored Panda. За плечами странника уже порядка 14 тысяч километров по границе Мексики и впереди ещё 1432 км. Но он уже понял, чем займётся, когда достигнет своей цели.

Я не смогу жить, просто рассказывая о том, что однажды путешествовал по Мексике и помогал собакам. Теперь с ними я буду работать всегда Эдгардо Перрос

Фото © Bored Panda

Новостями из своего путешествия Эдгардо делится на своей странице в сети Facebook. За ним следят тысячи вдохновлённых его самоотверженностью пользователей со всего мира. Они поддерживают странника и жертвуют средства, чтобы помочь Перросу спасти как можно больше собак.

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