Отец ГУЛАГа и развратник. Кто привёл к власти Сталина
26 ноября 1935 года в СССР ввели звание Генерального комиссара государственной безопасности, эквивалентное званию Маршала Советского Союза. Его присвоили наркому внутренних дел СССР Генриху Ягоде, отцу-основателю ГУЛАГа и правой руке Иосифа Сталина в чистках. Его взлёт по карьерной лестнице был стремительным, а падение сокрушительным.
В 22-летнем возрасте принял православие
Будущий кровавый палач сделал это из конъюнктурных соображений
В 1912 году юношу арестовали за подделку документов и принадлежность к революционной организации. Сидеть ему предстояло два года, но вскоре он попал под амнистию, приуроченную к 300-летию дома Романовых. Ему предстояло не только продемонстрировать лояльность власти, но и доказать, что он раскаялся. Для того чтобы ему разрешили поселиться в Санкт-Петербурге, вчерашний зэк прошёл обряд крещения.
Получил удостоверение ВЧК из рук Ленина
Восхождение Генриха Ягоды началось при Ленине. Вождь лично подписал его удостоверение сотрудника ВЧК
Вскоре Ягода дослужился до второго заместителя председателя ОГПУ Феликса Дзержинского. В 1927 году, спустя год после смерти руководителя, в результате нескольких рокировок возглавил ведомство. Не обладая особыми способностями, он, тем не менее, хорошо чувствовал людей, а самое главное — предугадывал политическую повестку на несколько шагов вперёд.
Помог Сталину прийти к власти
Положение будущего вождя народов в начале 30-х было шатким. Ягода поддержал его во внутрипартийной борьбе и укрепил его позиции
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Все основные политические процессы того времени, запущенные для устранения противников Иосифа Сталина, были инициативой самого Ягоды. Именно при нём была отработана схема подтасовки фактов, дознания и фабриковки дел, которая и погубит первого главу НКВД. За два года пребывания на посту он успел провести несколько реформ.
Отец ГУЛАГа
Система трудовых исправительных лагерей — детище Ягоды. За тридцать лет эта система разрослась до впечатляющих масштабов
Фото © ТАСС
ГУЛАГ пережил своего создателя на 22 года. В 1959 году он был преобразован в ГУИН (Главное управление исполнения наказаний), а после распада СССР — во ФСИН.
Ввёл в НКВД царскую форму
За образец формы высших чинов ведомства Ягода взял кители, которые носили офицеры в дореволюционной России
Фото © ТАСС
Она выглядела так: белый китель с золотым шитьём, голубые брюки и кортик с позолотой. Чекист любил роскошь и зрелища: смену караула он превратил в шоу, которое производило на окружающих сильное впечатление. Это всё напоминало армейские парады времён царской армии.
Сталин наградил, а потом покарал
По иронии судьбы падение Генриха Ягоды началось в том же году, на который приходится пик его могущества
Фото © ТАСС
В 1935 году он получил звание Генерального комиссара государственной безопасности, что соответствовало званию Маршала Советского Союза, и в это же время на арену истории вышел Николай Ежов — новый любимец Сталина.
Если Ягода хотел отойти от системы фабриковки политических дел и от подтасовки фактов, то Ежов был настоящей "карательной машиной", он никогда не обсуждал приказы свыше, был инициативен и беспощаден к подсудимым. В 1936 году Ягоду сняли с поста, в 1937-м исключили из партии, затем арестовали. Ягоде инкриминировались антигосударственная деятельность, шпионаж и причастность к троцкистско-фашистскому заговору. Обыск, проведённый в его квартире, показал, что Ягода не только купался в роскоши, но и имел пикантное хобби.
Коллекционировал порнографию и секс-игрушки
Во время обыска в доме Ягоды обнаружили 3904 порнографических снимка, 11 киноплёнок с записью оргий и резиновый фаллос
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Был казнён вместе со своими жертвами
Ягоду расстреляли вместе с Рыковым и Бухариным, дела которых он вёл
Предположение о причастности Генриха Ягоды к троцкистско-фашистскому заговору (плод бурной фантазии Николая Ежова) было высмеяно самим Троцким, к тому времени благополучно покинувшим СССР. Чекист стал жертвой машины, которую сам запустил. Впоследствии, когда его будут сопоставлять с Ежовым и Берией, окажется, что он был по сравнению с ними вполне "человечным".