Отец ГУЛАГа и развратник. Кто привёл к власти Сталина

26 ноября 1935 года в СССР ввели звание Генерального комиссара государственной безопасности, эквивалентное званию Маршала Советского Союза. Его присвоили наркому внутренних дел СССР Генриху Ягоде, отцу-основателю ГУЛАГа и правой руке Иосифа Сталина в чистках. Его взлёт по карьерной лестнице был стремительным, а падение сокрушительным.

В 22-летнем возрасте принял православие Будущий кровавый палач сделал это из конъюнктурных соображений Фото © Wikipedia

В 1912 году юношу арестовали за подделку документов и принадлежность к революционной организации. Сидеть ему предстояло два года, но вскоре он попал под амнистию, приуроченную к 300-летию дома Романовых. Ему предстояло не только продемонстрировать лояльность власти, но и доказать, что он раскаялся. Для того чтобы ему разрешили поселиться в Санкт-Петербурге, вчерашний зэк прошёл обряд крещения.

Получил удостоверение ВЧК из рук Ленина Восхождение Генриха Ягоды началось при Ленине. Вождь лично подписал его удостоверение сотрудника ВЧК Фото © Wikipedia

Вскоре Ягода дослужился до второго заместителя председателя ОГПУ Феликса Дзержинского. В 1927 году, спустя год после смерти руководителя, в результате нескольких рокировок возглавил ведомство. Не обладая особыми способностями, он, тем не менее, хорошо чувствовал людей, а самое главное — предугадывал политическую повестку на несколько шагов вперёд.

Помог Сталину прийти к власти Положение будущего вождя народов в начале 30-х было шатким. Ягода поддержал его во внутрипартийной борьбе и укрепил его позиции Фото © ТАСС

Все основные политические процессы того времени, запущенные для устранения противников Иосифа Сталина, были инициативой самого Ягоды. Именно при нём была отработана схема подтасовки фактов, дознания и фабриковки дел, которая и погубит первого главу НКВД. За два года пребывания на посту он успел провести несколько реформ.

Отец ГУЛАГа Система трудовых исправительных лагерей — детище Ягоды. За тридцать лет эта система разрослась до впечатляющих масштабов Фото © ТАСС

ГУЛАГ пережил своего создателя на 22 года. В 1959 году он был преобразован в ГУИН (Главное управление исполнения наказаний), а после распада СССР — во ФСИН.

Ввёл в НКВД царскую форму За образец формы высших чинов ведомства Ягода взял кители, которые носили офицеры в дореволюционной России Фото © ТАСС

Она выглядела так: белый китель с золотым шитьём, голубые брюки и кортик с позолотой. Чекист любил роскошь и зрелища: смену караула он превратил в шоу, которое производило на окружающих сильное впечатление. Это всё напоминало армейские парады времён царской армии.

Сталин наградил, а потом покарал По иронии судьбы падение Генриха Ягоды началось в том же году, на который приходится пик его могущества Фото © ТАСС

В 1935 году он получил звание Генерального комиссара государственной безопасности, что соответствовало званию Маршала Советского Союза, и в это же время на арену истории вышел Николай Ежов — новый любимец Сталина.

Если Ягода хотел отойти от системы фабриковки политических дел и от подтасовки фактов, то Ежов был настоящей "карательной машиной", он никогда не обсуждал приказы свыше, был инициативен и беспощаден к подсудимым. В 1936 году Ягоду сняли с поста, в 1937-м исключили из партии, затем арестовали. Ягоде инкриминировались антигосударственная деятельность, шпионаж и причастность к троцкистско-фашистскому заговору. Обыск, проведённый в его квартире, показал, что Ягода не только купался в роскоши, но и имел пикантное хобби.

Коллекционировал порнографию и секс-игрушки Во время обыска в доме Ягоды обнаружили 3904 порнографических снимка, 11 киноплёнок с записью оргий и резиновый фаллос Фото © Pixabay

Был казнён вместе со своими жертвами Ягоду расстреляли вместе с Рыковым и Бухариным, дела которых он вёл Фото © Wikipedia