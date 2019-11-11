В России могут увеличить прожиточный минимум пенсионеров

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении на 232 рубля величины прожиточного минимума пенсионера. Как сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, поправки будут рассмотрены в первом чтении на этой неделе.

Он также рассказал о планах увеличить расходы на обеспечение предпенсионеров, которые утратили работу и предпочли выйти на пенсию, на 400 миллионов рублей. По словам единоросса, в случае принятия законопроекта нововведение может вступить в силу уже в 2019 году.