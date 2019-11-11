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Опубликовано 11 ноября 2019, 20:17

В России могут увеличить прожиточный минимум пенсионеров

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Также предлагается увеличить расходы на обеспечение предпенсионеров, которые лишились работы.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении на 232 рубля величины прожиточного минимума пенсионера. Как сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, поправки будут рассмотрены в первом чтении на этой неделе.

— Это цифра, необходимая для расчёта доплат до величины прожиточного минимума, пояснил Исаев.

Он также рассказал о планах увеличить расходы на обеспечение предпенсионеров, которые утратили работу и предпочли выйти на пенсию, на 400 миллионов рублей. По словам единоросса, в случае принятия законопроекта нововведение может вступить в силу уже в 2019 году.

Ранее россияне назвали размер пенсии, который необходим для достойной старости.

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Алёна Темирчиева
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