Двое россиян задержаны в Хорватии за кражу со взломом в ювелирном магазине

У правоохранителей есть основания считать мужчин причастными к серии аналогичных преступлений.

В хорватском городе Сплит задержали двух россиян, которые вломились в ювелирный магазин и украли украшений на сумму более 200 тысяч евро. Как сообщило МВД республики, у двух 42-летних мужчин был ещё один сообщник.

— Вместе с ещё одним неустановленным лицом они 4 ноября на улице Петра Кружича в Сплите по заранее согласованному плану проникли в ювелирную лавку... Из ювелирной лавки они вынесли большое количество украшений, после чего скрылись. Материальный ущерб составил 1,6 миллиона кун (более 200 тысяч евро), — сообщил начальник полиции города Хрвое Бобан на пресс-конференции.

Вычислить злоумышленников удалось по камерам видеонаблюдения. По словам Бобана, во время задержания один из россиян попытался сбежать через окно, а второй бросился на полицейских. Мужчин удалось поймать, но их сообщнику удалось скрыться. Третий подозреваемый объявлен в розыск.

Полицейские также пояснили, что обвиняемые приехали в Хорватию два месяца назад. У правоохранителей есть основания считать задержанных причастными к серии аналогичных краж на территории Загреба.