Госдума попросила у Медведева 590 млн на переселение россиян с Крайнего Севера

Депутаты Государственной думы России попросили главу правительства Дмитрия Медведева выделить 590 миллионов рублей на переселение граждан из ликвидированных населённых пунктов и с полярных станций Крайнего Севера. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на запрос, направленный премьеру Комитетом нижней палаты парламента по региональной политике.

В документе говорится, что правительство до сих пор не предусмотрело выделение необходимых бюджетных средств на жилищные сертификаты для переселения жителей из населённых пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, закрывающихся на основании решений органов власти.

— Эта проблема вопиющая. На сегодняшний день для получения сертификата человеку потребуется 50–60 лет. За это время он уйдёт из жизни, — возмутился глава комитета Николай Харитонов.

О серьёзности проблемы говорит то, что, по данным Минстроя РФ на январь 2019 года, на учёте состоит 190 940 семей, имеющих право на получение такой субсидии.

Ожидается, что ситуацию рассмотрят 14 ноября на встрече парламентариев с вице-премьером страны Татьяной Голиковой.