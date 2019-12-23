Мама 38 лет скрывала свою слепоту от семьи, и никто об этом даже не подозревал

42-летняя мама четверых детей всю свою жизнь прожила почти не видя. Девушка использовала множество уловок, чтобы как-то ориентироваться в мире. В детстве она была уверена, что все люди живут так же, как она. А потом, привыкнув, уже обращала внимание на свои особенности. Женщина так хорошо их скрывала, что даже её родители не до конца осознавали серьёзность проблемы.

Когда я была девочкой, я не понимала, что я отличаюсь. Думала, все видят людей как расплывчатые пятна. Что они, как и я, различают еду по запаху и ориентируются по швам на одежде, когда одеваются

Зене приходилось развивать свою и без того хорошую память. Она учила все необходимые для жизни маршруты: изгибы дорожек, мощёные тротуары. Ей приходилось жить в состоянии вечной повышенной бдительности.

Я всегда думала, что буду делать через несколько шагов, и, считая их, ориентировалась в пространстве. Запоминала ощущения поверхности земли под ногами и развивала слуховую память

Зена получила степень магистра и работу школьным психологом. И всего этого она добилась, никому не говоря о своих проблемах со зрением.

Но однажды, когда женщине было 38 лет, её методы дали сбой. К ней обратился за советом один из учеников, которого она назвала именем другого мальчика такого же роста и с очень похожим голосом. Тогда Зена поняла, что скрывать дальше уже невозможно.