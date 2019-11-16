Проверили уровень? Братья Азар уверенно расправились со сборной России в Питере

Сборная России проиграла бельгийцам со счётом 1:4 в матче отборочного турнира на Евро-2020, который состоялся в Санкт-Петербурге.

Матч с Бельгией должен был стать определяющим для нашей команды. Нам нужно было понять, способны ли парни Черчесова биться против команд топ-уровня. Этот отборочный турнир мы начинали как раз с матча с Бельгией. Тогда в Брюсселе проиграли со счётом 1:3. После нас ждало семь побед на этом турнире. И, конечно, мы поверили, что способны побороться и за первое место в группе. Но...

Вроде бы начали россияне матч уверенно, вырываясь вперёд к воротам Тибо Куртуа, но класс бельгийцев сделал своё дело. Уже на 19-й минуте Торган Азар открыл счёт — 1:0.

⚽ Торган Азар после передачи от брата сместился к центру штрафной и мощно пробил в ближний угол.



📺 #РоссияБельгия на #МАТЧПРЕМЬЕР

💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r

📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/DQGQOKRBLu — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 16, 2019

Затем отличился уже Азар-старший — 2:0.

А спустя всего несколько минут Эден оформил дубль — 3:0. Правда, сделал всё для этого гола Кевин Де Брёйне.

Выходить на второй тайм, когда ты уже терпишь разгром, тяжело. Черчесов поменял Юрия Жиркова на Зелимхана Бакаева. И 10-й номер начал хорошо, да и сами игроки, видимо получившие в перерыве от Станислава Саламовича, вышли более дерзкими, но опять всё сделал класс соперника. Ромелу Лукаку без проблем забил четвёртый гол.

⚽ Ромелу Лукаку мощно пробил низом в ближний угол, Гилерме не смог выручить.



📺 #РоссияБельгия на #МАТЧПРЕМЬЕР

💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r

📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/RSvOB9uSuJ — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 16, 2019

В концовке хотелось увидеть хотя бы гол престижа, тем более моменты случались, и неплохие. На 79-й минуте это свершилось! Георгий Джикия после розыгрыша с углового удара поразил ворота бельгийцев.

Впереди у нашей команды выезд в Сан-Марино. Это будет заключительный матч отборочного турнира для нас. Он состоится 19 ноября.

Евро-2020. Отборочный турнир Россия — Бельгия — 1:4 Голы: Т. Азар 19' (0:1), Э. Азар 33' (0:2), Э. Азар 40' (0:3), Лукаку 72' (0:4), Джикия 79' (1:4) Группа I