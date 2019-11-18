В 17 раз мощнее, чем в Хиросиме. Испытания в КНДР зафиксировали из космоса

Индийские учёные подсчитали мощность ядерной бомбы, испытанной КНДР в 2017 году, пишет Daily Mail. Сообщается, что для этого они использовали данные радара, установленного на спутнике Advanced Land Observing 2, он был запущен Японией в 2014 году.

Аппарат зафиксировал изменения на поверхности Земли после испытаний. Отмечается, что они произошли на горе Мантапсан, на высоте около 1660 метров над уровнем моря. Радар показал, что поверхность горы в результате взрыва сместилась на несколько метров. Кроме того, "пошатнулась" вершина — она сдвинулась на 50 сантиметров. Авторы исследования также предполагают, что бомба создала полость диаметром 66 метров.

Команда исследователей сопоставила эти измерения с данными наземного сейсмологического оборудования. В итоге учёные пришли к выводу, что мощность взрыва составила от 245 до 271 килотонны в тротиловом эквиваленте. Это в семнадцать раз больше, чем у бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году, мощность того снаряда достигала 15 килотонн.