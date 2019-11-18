Бьёт — значит сядет. Что предлагает закон о запрете домашнего насилия
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В Госдуме ведутся жаркие споры о новом законопроекте. А его авторам поступают угрозы от радикально настроенных организаций, которые уверены, что домашнее насилие должно оставаться внутренним семейным делом и уголовному наказанию не подлежит. Но старая поговорка "Бьёт — значит любит" разбивается о цифры статистики, согласно которой главными истязателями и убийцами в стране являются как раз партнёры по браку: дети, супруги и родители. Современная семья остаётся местом юридического бесправия для тех, кто оказывается слабее. Что же предлагают авторы закона — разбираем на карточках.
Сколько в России жертв домашнего насилия
МВД в 2018 году зафиксировало 33 235 случаев домашнего насилия. 23 518 пострадавших — женщины. 12,5 тыс. жён и 3,5 тыс. дочерей
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Как наказывают за домашнее насилие в России
В 2017 году Госдума декриминализовала побои. Наказание: штраф до 30 000 рублей, арест до 15 суток или 120 часов общественных работ
Что предлагают авторы законопроекта о запрете домашнего насилия
Первое и самое главное — перевести домашнее насилие из административного в уголовное законодательство с реальными сроками
Что предлагают считать домашним насилием
Это не обязательно лишь побои. Хотя побои — самый распространённый вид семейного преступления. К насилию отнесут также и угрозы
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Жертвой и преследователем могут быть объявлены не только родственники
Закон хочет распространить действие и на сожителей, и на людей, живущих в одном помещении, будь то бабушки или приёмные дети
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Появится термин "преследование" членом семьи своей жертвы
Попытка встречи, звонки, сообщения через знакомых о встрече будут считаться преступлением. Закон запретит приближаться к жертве
Виновного супруга можно будет "изгнать" из дома
Член семьи, обвинённый в насилии, будет отселён из общей квартиры, его имущество будет изъято, а пострадавшим он выплатит штраф
Защита государства станет действовать до официального судебного разбирательства
По примеру США внесудебные защитные ордера будет выдавать полиция после информации об угрозе насилия. Преступника изолируют
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Закон будет защищать не только женщин
Действие распространится и на несовершеннолетних, стариков и мужчин, так как случаи угроз и домашнего насилия бывают разные
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