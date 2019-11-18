Бьёт — значит сядет. Что предлагает закон о запрете домашнего насилия

В Госдуме ведутся жаркие споры о новом законопроекте. А его авторам поступают угрозы от радикально настроенных организаций, которые уверены, что домашнее насилие должно оставаться внутренним семейным делом и уголовному наказанию не подлежит. Но старая поговорка "Бьёт — значит любит" разбивается о цифры статистики, согласно которой главными истязателями и убийцами в стране являются как раз партнёры по браку: дети, супруги и родители. Современная семья остаётся местом юридического бесправия для тех, кто оказывается слабее. Что же предлагают авторы закона — разбираем на карточках.