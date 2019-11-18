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Опубликовано 18 ноября 2019, 15:29

В Госдуме призвали оставлять кошкам лазейки в подвалы многоэтажек

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Из-за замуровывания отверстий страдают бездомные животные, а под домами заводятся грызуны, считает Владимир Бурматов.

В подвалах многоэтажек в зимнее время необходимо оставлять хотя бы один открытый продух ради бездомных животных и жильцов. С этим предложением выступил глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, зимой отверстия в подвалах завешивают решётками. Открывать продухи можно только по решению общего собрания собственников жилья. В результате страдают и бездомные кошки, и люди, считает Бурматов.

— Грызуны в подвалах появляются от того, что нет проветривания, всё закупорено, и там, где нет кошек. Посмотрите опыт Санкт-Петербурга, где не убирали правило держать продухи открытыми. Там всё нормально, прекрасно себя чувствуют люди и коты, всем от этого соседства польза, — заключил парламентарий на пресс-конференции "Как можно будет получить информацию об экологических угрозах?".

Ранее сообщалось, что в России появилась социальная сеть для бездомных животных.

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Алёна Темирчиева
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