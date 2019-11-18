Россия отказалась от участия в конкурсе "Мисс Вселенная" в этом году

Организаторы сообщили о дате финала меньше месяца назад, и у представительницы РФ не осталось времени на подготовку.

"Мисс Россия — 2019" Алина Санько не сможет принять участие в конкурсе "Мисс Вселенная", который пройдёт в США с 28 ноября по 8 декабря. Об этом рассказала директор конкурса "Мисс Россия" Анастасия Беляк.

— Организаторы конкурса "Мисс Вселенная" очень поздно сообщили о датах и месте проведения финала. Мы планировали, что Алина Санько отправится на два конкурса: "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная". В этом году конкурсы накладываются, один пройдёт 8 декабря, а другой — 14 [декабря], — сообщила Беляк на пресс-конференции.

По её словам, организаторы сообщили о дате финала меньше месяца назад. Таким образом, у Санько оказалось недостаточно времени на получение американской визы и подготовку к "Мисс Вселенная — 2019". Она выразила надежду на то, что организаторы международного конкурса красоты впредь будут сообщать о деталях проведения мероприятия заблаговременно.

Беляк добавила, что обладательница титула "Мисс Россия — 2019", как и планировалось, примет участие в конкурсе "Мисс мира" в Лондоне.