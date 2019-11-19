В России предложили расширить список редких болезней

Принятие законопроекта потребует дополнительно два миллиарда рублей бюджетных ассигнований, ведь лекарства для пациентов выделяются бесплатно.

В Госдуму был внесён законопроект, расширяющий список редких заболеваний, лекарства для лечения которых покупаются за счёт средств федерального бюджета. Об этом ТАСС сообщил глава Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, один из авторов инициативы.

— Мы получили в понедельник на заседании комиссии [Правительства РФ по законопроектной деятельности] положительное решение, и законопроект будет вноситься, — рассказал Рязанский.