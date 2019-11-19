В NASA выпустили игру — симулятор полёта на МКС на Crew Dragon
В ней можно построить и запустить ракету, проконтролировать отделение ступеней, а самое сложное — состыковаться с космической станцией.
NASA выпустило компьютерную игру Rocket Science Ride 2 Station, участники которой выступают в роли астронавтов. Её веб-версия опубликована на официальном сайте космического агентства. Мобильное приложение доступно на iPhone.
Игрокам предлагается отправиться на орбиту с исследовательской миссией и выбрать для этого один из двух кораблей — Crew Dragon от SpaceX или Starliner компании Boeing. Затем нужно определить состав экипажа. Стоит отметить, что все персонажи — настоящие астронавты. Кроме того, перед полётом надо собрать ракету из составных частей. Первые пользователи отметили, что на этом этапе игра немного "подвисает". После старта предстоит дать команду на отделение первой и второй ступеней, а затем — поймать "мишень" для стыковки с Международной космической станцией.
Фото: © LIFE
По словам разработчиков, игра создана в первую очередь с образовательной целью, то есть чтобы наглядно показать людям, как проходят космические полёты.
Фото: © LIFE
Напомним, Crew Dragon — пилотируемый многоразовый корабль, созданный частной компанией SpaceX по заказу NASA. Как писал Лайф, в июле 2019 года он пристыковался к МКС и доставил на орбитальную станцию 2,5 тонны груза. На конец 2019 года был запланирован старт корабля с экипажем, однако запуск перенесли на 2020 год. Ещё один корабль — CST-100 Starliner — построила компания Boeing. В начале ноября успешно прошли испытания его систем аварийного спасения. Старт намечен на 17 декабря 2019 года.