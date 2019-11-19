В NASA выпустили игру — симулятор полёта на МКС на Crew Dragon

NASA выпустило компьютерную игру Rocket Science Ride 2 Station, участники которой выступают в роли астронавтов. Её веб-версия опубликована на официальном сайте космического агентства. Мобильное приложение доступно на iPhone.

Игрокам предлагается отправиться на орбиту с исследовательской миссией и выбрать для этого один из двух кораблей — Crew Dragon от SpaceX или Starliner компании Boeing. Затем нужно определить состав экипажа. Стоит отметить, что все персонажи — настоящие астронавты. Кроме того, перед полётом надо собрать ракету из составных частей. Первые пользователи отметили, что на этом этапе игра немного "подвисает". После старта предстоит дать команду на отделение первой и второй ступеней, а затем — поймать "мишень" для стыковки с Международной космической станцией.

Фото: © LIFE

По словам разработчиков, игра создана в первую очередь с образовательной целью, то есть чтобы наглядно показать людям, как проходят космические полёты.

Фото: © LIFE