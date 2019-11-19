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Регион
Опубликовано 19 ноября 2019, 17:17

Госдума приняла закон о премиях врачам за выявление рака

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

В документе также уточняется источник софинансирования расходов регионов на высокотехнологичную медицинскую помощь, которая не попадает под ОМС.

Госдума в третьем (окончательном) чтении приняла закон, которым предусматривается выплата премий врачам за выявление у граждан онкологических заболеваний на ранних стадиях. Документ опубликован на сайте нижней палаты.

Закон подразумевает предоставление в 2020–2022 годах межбюджетных трансфертов территориальным фондам ОМС для стимулирующих денежных выплат за выявление рака в ходе диспансеризации и профосмотров.

Порядок и условия предоставления таких трансфертов будут устанавливаться кабмином. Документом также меняется источник софинансирования расходов регионов на высокотехнологичную медицинскую помощь, которая не вошла в ОМС, — федеральный бюджет вместо федерального Фонда обязательного медицинского страхования.

Ранее Лайф рассказывал, что в России научились оперировать мужской рак с помощью ультразвука.

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Алёна Темирчиева
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