Госдума приняла закон о премиях врачам за выявление рака
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В документе также уточняется источник софинансирования расходов регионов на высокотехнологичную медицинскую помощь, которая не попадает под ОМС.
Госдума в третьем (окончательном) чтении приняла закон, которым предусматривается выплата премий врачам за выявление у граждан онкологических заболеваний на ранних стадиях. Документ опубликован на сайте нижней палаты.
Закон подразумевает предоставление в 2020–2022 годах межбюджетных трансфертов территориальным фондам ОМС для стимулирующих денежных выплат за выявление рака в ходе диспансеризации и профосмотров.
Порядок и условия предоставления таких трансфертов будут устанавливаться кабмином. Документом также меняется источник софинансирования расходов регионов на высокотехнологичную медицинскую помощь, которая не вошла в ОМС, — федеральный бюджет вместо федерального Фонда обязательного медицинского страхования.
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