Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета

На 2020 год доходы запланированы на уровне 20,379 трлн рублей. Расходы в этом году будут расти и, согласно прогнозам, составят 19,503 трлн рублей. Профицит бюджета в 2020–2022 годах ожидается на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП соответственно.

Что касается 2021-го и 2022-го, то через два года доходы вырастут до 21,246 трлн рублей, а в 2022 году — до 22,058 трлн рублей. Расходы же также увеличатся: до 20,634 трлн рублей в 2021 году и до 21,763 трлн рублей в 2022 году. Согласно прогнозам, существенную долю будут тратить на обеспечение, оборону и нацбезопасность.