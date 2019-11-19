Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета
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Рассмотрение проекта депутатами нижней палаты парламента запланировано на 21 ноября.
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год. Также рассматривался документ на плановый период 2021–2022 годов.
Ожидается, что в третьем чтении проект будет рассмотрен 21 ноября.
На 2020 год доходы запланированы на уровне 20,379 трлн рублей. Расходы в этом году будут расти и, согласно прогнозам, составят 19,503 трлн рублей. Профицит бюджета в 2020–2022 годах ожидается на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП соответственно.
Что касается 2021-го и 2022-го, то через два года доходы вырастут до 21,246 трлн рублей, а в 2022 году — до 22,058 трлн рублей. Расходы же также увеличатся: до 20,634 трлн рублей в 2021 году и до 21,763 трлн рублей в 2022 году. Согласно прогнозам, существенную долю будут тратить на обеспечение, оборону и нацбезопасность.