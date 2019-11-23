Любитель оргий, масонов и оккультизма. Секретная жизнь советского наркома

Первый министр просвещения СССР Анатолий Луначарский родился в ноябре 1875 года. Отчим будущего наркома был внебрачным сыном дворянина Чарнолусского и поменял фамилию, переставив слоги. Он был из тех большевиков, кто ещё мог себе позволить спорить с генеральной линией партии, поскольку стоял у истоков революции, и вовремя умер, не успев стать жертвой глобальных чисток в партии. Некоторые его привычки вводили в смущение даже богему.

Сталин его ненавидел Будущий вождь народов всегда настороженно относился к Луначарскому Фото © Wikimedia

Этому способствовали взгляды Луначарского и его следование ленинской позиции. Поскольку власть в 20-х годах ещё не была сосредоточена полностью в руках Сталина, то он просто игнорировал некоторые решения Луначарского, а также подолгу не отвечал на его вопросы.

Анатолий Луначарский любил повторять: "У кого тогда не было любовниц?!" Историк Юрий Готье вывел Луначарского в своих заметках под псевдонимом Лупанарский. Лупанарии — это бордели времён императорского Рима.

Проповедовал воздержание, а сам любил оргии Луначарский критиковал модную в 20-х "свободную любовь", но, получив власть, вошёл во вкус и любил устраивать гулянки с балеринами Фото © Wikimedia

Одной из его фавориток была балетмейстер Надежда Надеждина, получившая признание уже при Брежневе, второй — основательница синтетического танца Инна Чернецкая.

Гнездо разврата В роскошном особняке с интерьерами в бархате, со множеством антикварной мебели были комнаты для уединений Фото © Getty Images

Луначарский жил на углу Глазовского и Денежного переулков, это место в 20-е годы притягивало русскую и зарубежную богему. Фоном для разговоров о культуре и политике служили популярные в то время оргии.

Вечеринки с голыми балеринами Вечеринки, которые устраивал Луначарский, вдохновили Булгакова на написание "Бала у Сатаны" в романе "Мастер и Маргарита" Фото © Wikimedia

Туда захаживал Михаил Булгаков, далеко не пуританин, но в дневниковой записи легко считывается его удивление. Он описывает мужчин, одетых во фраки, которые ведут беседы с дамами, на которых "из одежды только... туфельки да перья в причёсках". Классик отмечал, что нагота девиц, а это были балерины, никого не смущала и не мешала флиртовать с кавалерами. Свою запись Булгаков хлёстко заканчивает словом "Ведьмы!".

Спиритизм и эротика На вечеринках Луначарский проводил спиритические сеансы в окружении обнажённых красавиц Фото © Wikimedia

Луначарский с юности увлекался оккультизмом, однажды он на спор два часа читал лекцию про чертей. На вечеринках периодически устраивались разные ритуалы. Присутствие обнажённых красавиц в полумраке комнаты и отблеске свечей, стоящих на старинных подсвечниках, создавало атмосферу, которую позже назовут булгаковской. Ходили слухи, что некоторые черты Берлиоза писатель взял от Анатолия Луначарского.

Пытались совратить Булгакова Гостьи спокойно садились на колени мужчинам. Булгаков был верен своей жене Елене и всячески отбрыкивался от приставаний Фото © Wikimedia

Горький рассказывал Чуковскому, как Луначарский поделился историей про почтового чиновника, который убил свою жену, а потом съел.

Любитель анекдотов про маньяков Писатель отмечал, что Анатолий Луначарский смаковал эту историю, чем немного его напугал Фото © ТАСС

Один из его пассажей и вовсе был сексистским: "Вот видите! Вы, женщины, даже после смерти быстро портитесь". Это он говорил по поводу того, что чиновника-расчленителя разоблачили по останкам жены, которые начали разлагаться.

На самом деле Горький с Луначарским частенько любили в неформальной обстановке в компании полуобнажённых женщин травить провокационные анекдоты. Горький смущался, но при этом неподражаемо смеялся. Было непонятно — он так кокетничает или борется с природной интеллигентностью. Его громогласный смех проносился по всему зданию, где проходили вечеринки.

Педераст? Ходили даже слухи о пристрастии наркома к утончённым юношам из мира искусства Фото © Flickr

Историк Юрий Готье в своих заметках свидетельствовал о гомосексуальных наклонностях Луначарского. Впрочем, нарком сам не раз заявлял, что свобода должна существовать во всём, включая выбор пола партнёра для любви.