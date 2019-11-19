Госдума во II чтении приняла поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами

Ими могут быть признаны граждане, которые распространяют сообщения или материалы (в том числе в сети Интернет), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.

Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили поправки к действующему законодательству, позволяющие приравнивать граждан к СМИ, выполняющим функцию иностранного агента. Инициатива предполагает, что иноагентами могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ — иностранных агентов или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.

По словам председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, иностранными агентами могут быть признаны сотрудники СМИ-иноагентов, пишущие на общественно-политические темы. При этом он заверил, что документ не будут использовать против блогеров и российских публицистов.

Отметим, что данная инициатива не запрещает деятельность подобных СМИ — лишь требует честно признаваться, в чьих интересах ведётся их деятельность. Предполагается, что все информационные материалы должны содержать пометку, что их распространяет СМИ-иноагент. Такая же ссылка должна использоваться и при цитировании. При этом законодательство будет обязывать СМИ-иноагенты надлежащим образом регистрировать свою деятельность и подавать необходимую отчётность.

К слову, в России действует более гуманное законодательство в отношении иноагентов в сравнении с Западом. Например, в США наказание за нарушение порядка деятельности СМИ-иноагентов предусматривает уголовную ответственность на срок до пяти лет. А в России речь идёт лишь об административном штрафе (от 10 до 100 тысяч рублей для физических лиц и от 500 тысяч до 5 млн рублей — для юридических).