В школе Орловской области торжественно открыли первый за 145 лет туалет
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Строительство санитарно-гигиенической комнаты обошлось району в 900 тысяч рублей.
В Козьма-Демьяновской средней общеобразовательной школе Орловской области впервые за 145 лет её существования торжественно открыли туалет в помещении.
— Возводилось санитарно-гигиеническое помещение хозспособом. На постройку, подключение к коммуникациям и внутренние отделочные работы понадобилось два месяца. Строительство обошлось районному бюджету в 909 116 руб., — сообщает местное издание "Знамя труда" в соцсети.
С событием школьников поздравил глава администрации, местные власти также отметили, что теперь школьники будут обучаться в комфортных и современных условиях.
— В ближайшее время тёплая санитарно-гигиеническая комната появится в Никольской средней школе. В 2020 году их строительство запланировано в Евлановской и Алексеевской основных школах, — также добавили в издании.
В октябре появилась информация о том, что неизвестные разобрали и вывезли баню, столовую, кухню и туалеты из детского палаточного лагеря "Перевал", расположенного у деревни Малое Протопопово в Томской области.