В школе Орловской области торжественно открыли первый за 145 лет туалет

Строительство санитарно-гигиенической комнаты обошлось району в 900 тысяч рублей.

В Козьма-Демьяновской средней общеобразовательной школе Орловской области впервые за 145 лет её существования торжественно открыли туалет в помещении.

— Возводилось санитарно-гигиеническое помещение хозспособом. На постройку, подключение к коммуникациям и внутренние отделочные работы понадобилось два месяца. Строительство обошлось районному бюджету в 909 116 руб., — сообщает местное издание "Знамя труда" в соцсети.

С событием школьников поздравил глава администрации, местные власти также отметили, что теперь школьники будут обучаться в комфортных и современных условиях.

— В ближайшее время тёплая санитарно-гигиеническая комната появится в Никольской средней школе. В 2020 году их строительство запланировано в Евлановской и Алексеевской основных школах, — также добавили в издании.