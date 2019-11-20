Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 ноября 2019, 16:34

Силуанов в шутку посоветовал выдвинуть Кудрина на Нобелевскую премию

Антон Силуанов. Фото © Станислав Красильников / ТАСС

Антон Силуанов. Фото © Станислав Красильников / ТАСС

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в шутку предложил выдвинуть на Нобелевскую премию мира своего предшественника на посту главы Минфина, а теперь председателя Счётной палаты Алексея Кудрина.

— Ещё по поводу нобелевских лауреатов. Не знаю, в каких сферах, но точно могу сказать, что Кудрин Алексей Леонидович несколько раз признавался лучшим министром финансов в мире. Это, между прочим, дорогого стоит, — сказал Силуанов на форуме "Россия зовёт!".

Глава ВТБ Андрей Костин попросил уточнить, что имеет в виду первый вице-премьер, и переспросил, не выдвигает ли таким образом Силуанов Кудрина на Нобелевку.

— Я думаю, надо выдвигать, — в шутку ответил Силуанов.

Алексей Кудрин занимал пост министра финансов РФ в 2000–2011 годах, а в 2000–2004 и 2007–2011 годах также был вице-премьером. В 2005-м был признан лучшим министром финансов года по версии британского издания The Banker. Биографию потенциального нобелевского лауреата читайте на сайте uznayvse.ru.

BannerImage
Аннa Харитонова
  • Новости
  • Антон Силуанов
  • Алексей Кудрин
  • Нобелевская премия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar