Силуанов в шутку посоветовал выдвинуть Кудрина на Нобелевскую премию
Антон Силуанов. Фото © Станислав Красильников / ТАСС
Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в шутку предложил выдвинуть на Нобелевскую премию мира своего предшественника на посту главы Минфина, а теперь председателя Счётной палаты Алексея Кудрина.
— Ещё по поводу нобелевских лауреатов. Не знаю, в каких сферах, но точно могу сказать, что Кудрин Алексей Леонидович несколько раз признавался лучшим министром финансов в мире. Это, между прочим, дорогого стоит, — сказал Силуанов на форуме "Россия зовёт!".
Глава ВТБ Андрей Костин попросил уточнить, что имеет в виду первый вице-премьер, и переспросил, не выдвигает ли таким образом Силуанов Кудрина на Нобелевку.
— Я думаю, надо выдвигать, — в шутку ответил Силуанов.
Алексей Кудрин занимал пост министра финансов РФ в 2000–2011 годах, а в 2000–2004 и 2007–2011 годах также был вице-премьером. В 2005-м был признан лучшим министром финансов года по версии британского издания The Banker. Биографию потенциального нобелевского лауреата читайте на сайте uznayvse.ru.