Силуанов в шутку посоветовал выдвинуть Кудрина на Нобелевскую премию

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в шутку предложил выдвинуть на Нобелевскую премию мира своего предшественника на посту главы Минфина, а теперь председателя Счётной палаты Алексея Кудрина.

— Ещё по поводу нобелевских лауреатов. Не знаю, в каких сферах, но точно могу сказать, что Кудрин Алексей Леонидович несколько раз признавался лучшим министром финансов в мире. Это, между прочим, дорогого стоит, — сказал Силуанов на форуме "Россия зовёт!".

Глава ВТБ Андрей Костин попросил уточнить, что имеет в виду первый вице-премьер, и переспросил, не выдвигает ли таким образом Силуанов Кудрина на Нобелевку.

— Я думаю, надо выдвигать, — в шутку ответил Силуанов.