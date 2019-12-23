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#депрессия#тревожность#уборка#порядок

Девушка показала, как борьба с депрессией поменяла её комнату: фото до и после

Сиан Маклин из Англии страдала повышенной тревожностью. Из-за этого девушка зачастую не могла справиться даже с самыми простыми задачами. Так, за несколько месяцев её спальня превратилась в хаос, от которого ей становилось только хуже.

сегодня в 12:00
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Фото © Mirror

Девушка всё-таки поборола свою тревожность. Вместе с ней из жизни британки ушёл и бардак в комнате. Для всех, кто страдает от похожих проблем, она опубликовала фотографии жилища до и после. Так она доказала, что нет ничего невозможного.

Фото © Mirror

Объясняя беспорядок, Сиан говорила, что из-за её тревожности ей ничего не хотелось. Поэтому девушка продолжала жить среди разбросанных вещей и мебели, пишет Mirror.

Сегодня я положила этому конец... Многое ещё предстоит сделать, но это результат всего за один день, и я очень горда этим

Сиан Маклин

Фото © Mirror

Девушка поделилась своей историей и фотографиями результата в Facebook-сообществе фанатов Софи Хинхлифф — онлайн-гуру уборки. Конечно, труды Сиан без внимания не остались.

Отлично сработано! Тревожность не одолела тебя. Она пришла и ушла. Но ты победила

Пользователь Facebook

Это совершенно удивительно, ты должна гордиться собой. Я страдаю от депрессии и тревоги и знаю, что такое отсутствие мотивации

Пользователь Facebook

Ты вдохновила меня продолжать бороться. Спасибо!

Пользователь Facebook

Блогерша сделала ремонт за 5 дней, полностью преобразив заброшенную комнату

Сергей Трофимов

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