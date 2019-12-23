Девушка показала, как борьба с депрессией поменяла её комнату: фото до и после

Девушка всё-таки поборола свою тревожность. Вместе с ней из жизни британки ушёл и бардак в комнате. Для всех, кто страдает от похожих проблем, она опубликовала фотографии жилища до и после. Так она доказала, что нет ничего невозможного.
Объясняя беспорядок, Сиан говорила, что из-за её тревожности ей ничего не хотелось. Поэтому девушка продолжала жить среди разбросанных вещей и мебели, пишет Mirror.
Сегодня я положила этому конец... Многое ещё предстоит сделать, но это результат всего за один день, и я очень горда этим
Сиан Маклин
Девушка поделилась своей историей и фотографиями результата в Facebook-сообществе фанатов Софи Хинхлифф — онлайн-гуру уборки. Конечно, труды Сиан без внимания не остались.
Отлично сработано! Тревожность не одолела тебя. Она пришла и ушла. Но ты победила
Пользователь Facebook
Это совершенно удивительно, ты должна гордиться собой. Я страдаю от депрессии и тревоги и знаю, что такое отсутствие мотивации
Пользователь Facebook
Ты вдохновила меня продолжать бороться. Спасибо!
Пользователь Facebook
Блогерша сделала ремонт за 5 дней, полностью преобразив заброшенную комнату