В "Аэрофлоте" раскрыли стоимость авиакомпании "Победа"

— "Победа" — довольно удачный наш проект. При том что мы вложили в неё 50 миллионов долларов, это был наш бизнес-план, в этом году мы в декабре будем праздновать пятилетие "Победы", она уже стоит 800 миллионов долларов. Это оценка рынка, — заявил он в ходе сессии "Цифровая трансформация транспорта" на форуме "Транспортная неделя".