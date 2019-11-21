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Регион
Опубликовано 21 ноября 2019, 11:37

В "Аэрофлоте" раскрыли стоимость авиакомпании "Победа"

Фото © Егор Алеев / ТАСС

Фото © Егор Алеев / ТАСС

Стоимость лоукостера "Победа", входящего в группу "Аэрофлот", составляет, по оценке рынка, 800 миллионов долларов. Об этом сказал гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

— "Победа" — довольно удачный наш проект. При том что мы вложили в неё 50 миллионов долларов, это был наш бизнес-план, в этом году мы в декабре будем праздновать пятилетие "Победы", она уже стоит 800 миллионов долларов. Это оценка рынка, — заявил он в ходе сессии "Цифровая трансформация транспорта" на форуме "Транспортная неделя".

Напомним, несколько дней назад в офисах лоукостера "Победа" прошли обыски.

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Аннa Харитонова
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