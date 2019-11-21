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Регион
Опубликовано 21 ноября 2019, 13:14

Госдума приняла закон о бюджете на 2020 год

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период последующих двух лет.

Доходы в 2020 году запланированы на уровне 20,379 трлн рублей, в 2021-м — 21,246 трлн, в 2022 году — 22,058 трлн. Расходы в 2020-м составят 19,503 трлн, в 2021-м — 20,634 трлн, в 2022-м — 21,763 трлн.

Профицит федерального бюджета в период с 2020 по 2022 год ожидается на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП соответственно.

Напомним, Лайф вёл прямую трансляцию с заседания ГД, где депутаты принимали бюджет на последующие три года.

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Анастасия Жидких
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