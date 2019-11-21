Госдума приняла закон о признании физлиц СМИ-иноагентами

Вести реестр СМИ-иноагентов, а также физических и юридических лиц — иностранных агентов будет Минюст.

Госдума РФ приняла закон, который позволяет приравнивать граждан к СМИ, выполняющим функцию иностранного агента. "За" в третьем (окончательном) чтении проголосовало 311 депутатов, четверо воздержались.

Согласно документу, иноагентами могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ — иностранных агентов или участвуют в их создании, а также получают финансирование из-за рубежа или от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.

Подчеркнём, что закон не запрещает деятельность подобных СМИ — он лишь требует указывать, в чьих интересах ведётся их работа, а также обязывает надлежащим образом регистрировать свою деятельность и подавать необходимую отчётность. Кроме того, документ не будет использоваться против блогеров и российских публицистов.

Закон принимается в качестве зеркальной меры на действия ряда стран Запада в отношении российских СМИ, так, например, в качестве СМИ-иноагента в США зарегистрирован телеканал RT.