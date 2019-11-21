Госдума приняла закон о признании физлиц СМИ-иноагентами
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Вести реестр СМИ-иноагентов, а также физических и юридических лиц — иностранных агентов будет Минюст.
Госдума РФ приняла закон, который позволяет приравнивать граждан к СМИ, выполняющим функцию иностранного агента. "За" в третьем (окончательном) чтении проголосовало 311 депутатов, четверо воздержались.
Согласно документу, иноагентами могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ — иностранных агентов или участвуют в их создании, а также получают финансирование из-за рубежа или от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.
Подчеркнём, что закон не запрещает деятельность подобных СМИ — он лишь требует указывать, в чьих интересах ведётся их работа, а также обязывает надлежащим образом регистрировать свою деятельность и подавать необходимую отчётность. Кроме того, документ не будет использоваться против блогеров и российских публицистов.
Закон принимается в качестве зеркальной меры на действия ряда стран Запада в отношении российских СМИ, так, например, в качестве СМИ-иноагента в США зарегистрирован телеканал RT.
К слову, в России действует более гуманное законодательство в отношении иноагентов. Например, в США наказание за нарушение порядка деятельности СМИ-иноагентов предусматривает уголовную ответственность на срок до пяти лет. А в России речь идёт лишь об административном штрафе (от 10 до 100 тысяч рублей для физических лиц, от 500 тысяч до пяти миллионов рублей — для юридических).