Как разбогатеть в чёрную пятницу

Знаменитая распродажа — чёрная пятница — в этом году стартует 28 ноября. Многие российские компании несколько лет подряд участвуют в этой акции. В их числе — государственные лотереи, распространяемые под брендом "Столото".

Бренд крупнейшего распространителя государственных лотерей в России "Столото" проводит акцию чёрная пятница уже во второй раз. И продлится она не один день, а целую неделю: с 25 ноября по 1 декабря.

Цены снижены на шесть лотерей. Так, "Гослото "4 из 20" стоит от 100 рублей вместо 200, "Рапидо 2.0", "12/24" и "Топ-3" — от 20 рублей вместо 60, "Дуэль" и "Джокер" — от 20 рублей вместо 30. То есть можно приобрести больше билетов, чем обычно, увеличив тем самым шансы на выигрыш.

— В прошлом году мы впервые пошли на снижение цен в лотереях. Мы не знали, как на это отреагируют участники, понравится ли им чёрная пятница. Снижение цен было в трёх лотереях и длилось всего три дня. Мы увидели, что такой формат участия оказался востребованным. Победителей было много: за это время выигрышными оказались 270 139 билетов. Общая сумма выигрышей составила 57 133 489 рублей. В этом году, учитывая популярность прошлогодней акции, мы увеличили количество лотерей, участвующих в чёрной пятнице, а также продлили снижение цен на целую неделю, — отмечает операционный директор "Столото" Варвара Басанович.

Фото © "Столото"

Для тех, кто ещё не знаком с государственными лотереями, это неплохой повод начать участвовать, ведь билет стоит меньше стакана кофе. А выиграть можно миллионы рублей. В прошлом году, например, крупно повезло двум участникам чёрной пятницы. Житель Новокузнецка по итогам 136 432-го тиража "Рапидо" выиграл 4 451 171 рубль. А москвич стал обладателем внушительной суммы — 8 023 921 рубль, купив билет на 109 855-й тираж лотереи "12/24".

— У меня была чёрная полоса в жизни и закончилась она символично в чёрную пятницу. Ведь я стал миллионером! Теперь всё точно наладится, — рассказывает победитель из Москвы Роман Алексеевский.